एक गलती और हो गया लाखों का नुकसान, सफाई के दौरान कूड़े में चला गया 12 लाख का सोना
Gold Found in Garbage: कभी-कभी जिंदगी ऐसे हालात पैदा कर देती है, जहां उम्मीद टूट जाती है. दुबई में एक भारतीय महिला के साथ हुई घटना भरोसे, इंसानियत और किस्मत की कहानी बन गई.
Gold Found in Garbage: दुबई में 23 साल तक रहने के बाद भारत लौट चुकीं कामिनी कन्नन हाल ही में एक शादी में शामिल होने के लिए फिर से दुबई गई थीं. जनवरी के आखिरी दिनों में दुबई में सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे थे. 22 कैरेट सोने की कीमत 600 दिरहम प्रति ग्राम के पार पहुंच चुकी थी. ऐसे माहौल में कामिनी ने अपने सालों पुराने जमा किए गए सोने को सुरक्षित रखने का फैसला किया, ताकि उसे सही तरीके से संभाला जा सके.
छोटी-सी गलती पड़ी भारी
सोने को संभालते समय एक छोटी-सी गलती ने बड़ा नुकसान कर दिया. खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कामिनी ने अपने सोने को पुराने पाउच से निकालकर नए पाउच में रखा और उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया. उसी दिन घर में सफाई चल रही थी. सफाई के दौरान गलती से वह पाउच कचरे के साथ बाहर फेंक दिया गया. उस पाउच में चार 22 कैरेट के गोल्ड कॉइन और 50 ग्राम का 24 कैरेट गोल्ड बार रखा था, जिसकी कुल कीमत करीब 50 हजार दिरहम यानी लगभग 12 लाख रुपये थी.
कैसे चला पता?
शादी की तैयारियों और सफर की भागदौड़ के बीच इस गलती का पता 1 फरवरी को चला, जब फ्लाइट में सिर्फ एक दिन बाकी था. जब परिवार को समझ आया कि सोना कचरे में जा चुका है, तो सभी के होश उड़ गए. काफी तलाश के बाद भी जब कोई उम्मीद नजर नहीं आई, तो परिवार ने हार मान ली. उन्होंने पुलिस में शिकायत तक दर्ज नहीं कराई और मान लिया कि अब सोना वापस मिलना मुश्किल है.
पुलिस से संपर्क
लेकिन कहानी ने 4 फरवरी को अचानक नया मोड़ ले लिया. उस दिन बिल्डिंग के गार्ड का फोन आया, जिसने परिवार को चौंका दिया. गार्ड ने बताया कि कचरा उठाने वाले व्यक्ति को सोना मिला है और उसने पूरी ईमानदारी दिखाते हुए उसे पुलिस को सौंप दिया है. यह सुनकर परिवार को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हुआ और तुरंत पुलिस से संपर्क किया गया.
ट्रैकिंग सिस्टम
दुबई पुलिस ने कचरे की ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए सोने के असली मालिक का पता लगाया. नाइफ पुलिस स्टेशन में जरूरी दस्तावेज दिखाने के बाद पूरा सोना परिवार को सुरक्षित लौटा दिया गया. पुलिस का रवैया बेहद सहयोगी और मानवीय रहा. यह घटना न सिर्फ ईमानदारी की मिसाल है, बल्कि यह भी सिखाती है कि मुश्किल हालात में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए. दुबई की यह कहानी इंसानियत और भरोसे का मजबूत संदेश देती है.
