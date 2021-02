Golfer Tiger Woods Car Accident: लॉस एंजिलिस में मशहूर गोल्फर टाइगर वुड्स एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए जब उनकी कार सड़क के बीच में बने विभाजक से टकराकर कई बार घूम गई. वुड्स को विंडशील्ड से बाहर निकाला गया और उनके पैरों का आपरेशन चल रहा है. वह उस समय कार में अकेले थे जब सड़क के बीच ‘डिवाइडर’ से उनकी कार टकरा गई और दो लेन पार करते हुए कई बार घूम गई. Also Read - अपने बेटे के साथ टीम बनाकर गोल्फ खेलते दिखेंगे टाइगर वुड्स

अधिकारियों ने मीडिया को यह जानकारी दी. हादसे में कोई और कार शामिल नहीं थी. वुड्स चौकन्ने थे और उन्होंने अपनी ऊंगलियों का इस्तेमाल करके आगे की विंडशील्ड खोली जिससे उन्हें बाहर निकाला जा सका .लॉस एंजिलिस काउंटी के शेरीफ एलेक्स विलानुएवा ने कहा, ''उनका एयरबैग खुल गया था और कार के भीतर के हिस्से में उन्हें कुशन मिल गया जिससे वह इस हादसे में बच सके.'' उनके दोनों पैरों में काफी चोट आई है. दमकल अधिकारियों ने कहा कि अभी यह पता नहीं चल सका है कि क्या वह अपने पैर गंवा चुके हैं. अधिकारियों ने कहा कि उनके शरीर से अल्कोहल या किसी अन्य पदार्थ की गंध नहीं आ रही थी. यह भी पता नहीं चल सका है कि कार की रफ्तार क्या थी.

शेरीफ के सहायक कार्लोस गोंजालेस ने बताया कि इस घुमावदार सड़क पर हादसे आम बात है . उन्होंने कहा, ''वुड्स किस्मतवाले हैं कि जिंदा बच गए है .''वुड्स सप्ताह के आखिर में जेनेसिस इंविटेशनल टूर्नामेंट के लिये लॉस एंजिलिस में थे. उन्हें सोमवार और मंगलवार को डिस्कवरी के गोल्फ टीवी के लिये शूटिंग करनी थी. उन्होंने सोमवार को एक फोटो भी ट्वीट की थी. पंद्रह बार के मेजर चैम्पियनशिप विजेता वुड्स की दिसंबर में कमर की सर्जरी हुई थी जो उनकी पांचवीं सर्जरी थी. उन्होंने 2019 में ही गोल्फ कोर्स पर वापसी करके पांचवां मास्टर्स खिताब जीता था. उन्होंने आखिरी बार 20 दिसंबर को फ्लोरिडा में पीएनसी चैम्पियनशिप खेली थी जिसमें वह अपने बेटे के साथ उतरे थे. वुड्स तीसरी बार कार से जुड़े हादसे के शिकार हुए हैं. इससे पहले 2009 में तड़के 'थैंक्सगिविंग' के बाद लौटते समय उनकी कार पेड़ से टकरा गई थी.