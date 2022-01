कोरोना (Coronavirus) का नया ओमिक्रॉन (Omicron) वेरिएंट देश और दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है. ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया के कई देशों कोरोना की नई लहर शुरू हो चुकी है. हर दिन लाखों नए केस रिपोर्ट किये जा रहे हैं. भारत में भी ओमिक्रॉन (Omicron in India) के मामले बढ़ रहे हैं. देश में कोरोना के इस नए वेरिएंट के 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. दुनिया में जारी कोरोना संकट के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आई है. WHO प्रमुख डॉ. ट्रेडोस अधानोम गेब्रेसियस ने कहा कि 2022 में कोरोना महामारी का आखिरी साल हो सकता है. हालांकि इसके लिए विकसित देशों को अपने वैक्सीन दूसरे देशों के साथ साझा करने होंगे. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है. हालांकि उन्होंने इस बात की आशंका जताई कि ‘संक्रीर्ण राष्ट्रवाद’ और वैक्सीन के जमाखोर इसके रास्ते में बाधा बन सकते हैं.Also Read - Karnataka में बढ़ेंगी कोरोना पाबंदियां! राज्य के मंत्री ने दिये संकेत, कहा- बेंगलुरु 'रेड जोन' में इसलिए 7 जनवरी से पहले...

WHO प्रमुख ने कहा कि सभी देशों को 'संकीर्ण राष्ट्रवाद' और 'वैक्सीन की जमाखोरी' से बचने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें गरीब देशों को भी कोरोना वैक्सीन भेजनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वैक्सीन वितरण में हो रही असमानता से इस वायरस से लड़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अपने बयान में WHO चीफ ने कहा कि 'अगर हम असमानता को खत्म करते हैं तो महामारी का अंत हो जाएगा.'

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की चीफ साइंटिस्ट डॉ. सौम्या स्वामीनाथन (Dr Soumya Swaminathan) ने कहा था कि भले ही दुनियाभर के कई देशों में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही हो, लेकिन अब भी गंभीर मामलों में वैसी बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है. इसलिए कहा जा सकता है कि कोरोना से लड़ने के लिए जो वैक्सीन (Corona Vaccines) उपलब्ध हैं, वह अब भी सुरक्षा प्रदान कर रही हैं.

डॉ. स्वामीनाथन ने अपने एक ट्वीट में कहा, उम्मीद के अनुसार ही टी-सेल इम्युनिटी (T-Cell Immunity) Omicron के खिलाफ बेहतर सुरक्षा दे रही है. यह हमें गंभीर बीमारी से बचाएगी. अगर आपने अभी तक वैक्सीन (Covid Vaccine) नहीं लगवाई है तो जरूर लगवा लें. बता दें कि अगर आपको पहले कोविड हो चुका है या आपने वैक्सीन लगवाई है तो आपके शरीर में टी-सेल इम्युनिटी बन जाती है.