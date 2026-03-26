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GOOD NEWS: इस देश में जानवर की देखभाल के लिए मिलेगी ऑफिस से छुट्टी, जानिए कहां हुआ कमाल
इस देश में पालतू जानवर को पालने के लिए छुट्टी मिलेगी. इसकी देखभाल के लिए ऑफिस से छुट्टी लेना कानूनी अधिकार है.
एक देश ने पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा मानते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. अब कर्मचारी अपने बीमार या घायल पालतू जानवर की देखभाल के लिए ऑफिस से पेड लीव ले सकते हैं. यह छुट्टी पूरी तरह कानूनी है और सैलरी के साथ मिलेगी. इस नीति से लाखों पेट ओनर्स को राहत मिलेगी, जो पहले काम और जानवर की देखभाल के बीच फंस जाते थे. जानिए कहां हुआ ये कमाल.
बीमार कुत्ते की देखभाल के लिए ली गई छुट्टी
यह व्यवस्था 2017 के एक लैंडमार्क कोर्ट रूलिंग पर आधारित है. इटली की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने फैसला दिया था कि बीमार कुत्ते की देखभाल के लिए ली गई छुट्टी को ‘serious personal or family-related reasons’ माना जाए. उस केस में एक महिला कर्मचारी को अपने बीमार डॉग की वजह से पेड लीव मिली थी और इसे अनऑथराइज्ड अब्सेंस नहीं कहा गया.
वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी
कानून के मुताबिक, कर्मचारी को वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है. इसमें साफ लिखा होना चाहिए कि जानवर को तुरंत मदद की जरूरत है. सिर्फ गंभीर बीमारी या इमरजेंसी केस में ही यह छुट्टी लागू होती है. छोटी-मोटी बातों पर यह अधिकार नहीं मिलता.इसके पीछे इटली का सख्त एनिमल वेलफेयर कानून है. इटालियन पीनल कोड की धारा 727 के तहत जानवर को ‘grave suffering’ में छोड़ना अपराध है. अगर मालिक काम पर चला जाए और जानवर की देखभाल न करे तो उसे जेल या जुर्माना हो सकता है. इसलिए कोर्ट ने माना कि पेट केयर एक कानूनी जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ शौक.
इटली अब दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पालतू जानवरों को परिवार का सदस्य मानकर लीव का अधिकार दिया गया है. इससे पहले कई देशों में सिर्फ इंसान परिवार या बच्चे की बीमारी पर लीव मिलती थी. इटली ने पेट्स को भी उसी स्तर पर रख दिया है.इस नीति से कर्मचारियों का वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होगा. खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास बच्चे नहीं हैं लेकिन पेट्स हैं. अब उन्हें नौकरी छोड़ने या सैलरी गंवाने का डर नहीं रहेगा.
यह अधिकार रजिस्टर्ड पेट ओनर्स के लिए
सरकार और कोर्ट ने साफ किया है कि यह अधिकार सभी रजिस्टर्ड पेट ओनर्स के लिए है. कंपनियां इसे लागू करने के लिए मजबूर हैं. इससे एनिमल वेलफेयर की दिशा में भी बड़ा बदलाव आया है. इटली का यह कदम दुनिया भर के पेट लवर्स के लिए मिसाल बन गया है. अब दूसरे देश भी इस पर विचार कर रहे हैं. पालतू जानवर न सिर्फ साथी हैं, बल्कि कानूनी रूप से परिवार का हिस्सा बन चुके हैं. यह सचमुच एक अच्छी खबर है जो दिखाती है कि इंसानियत अब जानवरों तक फैल रही है.