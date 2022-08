दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कहे जाने वाला गूगल मंगलवार को कुछ देर के लिए डाउन हो गया था. कई यूजर्स ने शिकायत की कि उन्हें कुछ भी सर्च करने पर Error 500 का मैसेज मिल रहा था. करीब 40 हजार लोगों ने इसकी रिपोर्ट गूगल पर की. आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector.com ने बताया कि अल्फाबेट इंक का गूगल डाउन हुआ था, जिसका असर लाखों यूजर्स पर पड़ा.Also Read - Career Option in Memes Industry: मीम्स बनाकर भी कमा सकते हैं लाखों रुपये, जानें कैसे बन सकते हैं मीम्स क्रिएटर

गूगल में आई तकनीकी खामी का असर सोशल मीडिया पर भी नजर आने लगा. लोगों ने इसके स्क्रीन शॉट भी शेयर किए. जिसके कारण कुछ ही देर में #GoogleDown ट्रेंड करने लगा. लोगों ने जो स्क्रीन शॉट साझा किए हैं, उसमें साफ देखा जा सकता है कि सर्च करने पर 500 That's an error का मैसेज मिल रहा है. इसी कड़ी में कुछ लोगों ने मजेदार मीम्स भी शेयर किए.

Me omw to twitter to check if google is down for anyone else since I cant google search it #googledown pic.twitter.com/g797tcAv1q

— Ur mom (@bigfatBUSSY6) August 9, 2022