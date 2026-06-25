वेनेजुएला में भूकंप आने से पहले, गूगल ने भेजा अलर्ट, जानें कैसे हुआ ये संभव

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में आए दो भूकंप से भारी तबाही का अनुमान है. हालांकि अभी मरने वालों की संख्या का अंदाजा नहीं लगाया गया है, लेकिन इसे पिछले 100 साल में आया वेनेजुएला का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (X) पर कुछ यूजर्स ने बताया कि भूकंप महसूस होने से कुछ पल पहले ही गूगल (Google) को इस महाविनाश के आने की जानकारी मिल गई थी.
इंडियाटुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, X पर, एक यूज़र ने Google के एक नोटिफ़िकेशन का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस नोटिफिकेशन में भूकंप की चेतावनी दी गई थी. भूकंप अलर्ट में बताया गया था कि लगभग 212.3 मील (करीब 341 किमी) दूर 6.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है.
अब समझते हैं कि गूगल को कैसे पता चला कि भूकंप आने वाला है? इसका जवाब आपके स्मार्टफ़ोन से जुड़ा है. गूगल के पास स्मार्टफोन का एक बड़ा नेटवर्क होता है. हर स्मार्टफोन में एक एक्सेलेरोमीटर होता है.
एक्सेलेरोमीटर वह सेंसर है जो लैंडस्केप मोड में फ़ोन पकड़ने पर आपकी स्क्रीन को अपने-आप घुमा देता है. लेकिन इसका एक और इस्तेमाल भी है – यह वाइब्रेशन (कंपन) का पता लगा सकता है और उसे माप सकता है.
जब आपका स्मार्टफ़ोन ऐसे वाइब्रेशन का पता लगाता है जो भूकंप के कारण हो सकते हैं, तो यह Google के Android अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को एक सिग्नल भेजता है, साथ ही उस जगह की अनुमानित लोकेशन भी बताता है जहां यह हुआ है.
इसके बाद Google के सर्वर कई फ़ोन से मिली जानकारी को मिलाकर यह पता लगाते हैं कि क्या भूकंप आ रहा है. यानी, जब एक स्मार्टफ़ोन ऐसा सिग्नल भेजता है, तो सर्वर उस इलाके के दूसरे फ़ोन को भी देख सकता है। अगर काफ़ी फ़ोन में एक जैसे वाइब्रेशन का पता चलता है, तो Google को पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है.
भूकंप कोई एक झटका नहीं होता. बल्कि, यह लहरों (वेव्स) के रूप में आता है. प्राइमरी वेव्स, या P-वेव्स, तेज़ होती हैं और लगभग 6 किमी प्रति सेकंड की रफ़्तार से चलती हैं. लेकिन ये सेकेंडरी वेव्स (S-वेव्स) की तुलना में कमज़ोर होती हैं – जो लगभग 3-4 किमी प्रति सेकंड की रफ़्तार से चलती हैं – और ज़्यादातर नुकसान इन्हीं से होता है. इसका मतलब है कि आपका फ़ोन P-वेव्स का पता लगाकर यह समझ सकता है कि भूकंप आने वाला है.
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