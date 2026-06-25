वेनेजुएला में भूकंप आने से पहले, गूगल ने भेजा अलर्ट, जानें कैसे हुआ ये संभव

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में बुधवार को लगातार दो भूकंप आए, जिससे कई इमारतें गिर गईं और भारी नुकसान हुआ है. गूगल ने इस आपदा से पहले एक अलर्ट भेजा था.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 25, 2026, 2:31 PM IST
वेनेजुएला में भूकंप आने से पहले, गूगल ने भेजा अलर्ट, जानें कैसे हुआ ये संभव
गूगल के पास स्मार्टफोन का एक बड़ा नेटवर्क है, जिसके मदद से गूगल भूकंप को डिटेक्ट कर लेता है. (photo credit, AI)

  • Google के पास 2 अरब से ज़्यादा Android फ़ोन हैं
  • यह इस नेटवर्क का हिस्सा हैं
  • यह इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्मोग्राफ़ है
  • इससे भूकंप का पता लगाने वाला सिस्टम बनता है

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में आए दो भूकंप से भारी तबाही का अनुमान है. हालांकि अभी मरने वालों की संख्या का अंदाजा नहीं लगाया गया है, लेकिन इसे पिछले 100 साल में आया वेनेजुएला का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है.  सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (X) पर कुछ यूजर्स ने बताया कि भूकंप महसूस होने से कुछ पल पहले ही गूगल (Google) को इस महाविनाश के आने की जानकारी मिल गई थी.

और पढ़ें: धरती के गर्भ में कैसे जन्म लेते हैं महाविनाशक भूकंप, आखिर धरती को हिलाने में टेक्टोनिक प्लेट्स और फॉल्ट लाइन्स का क्या है रोल? Explained

इंडियाटुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, X पर, एक यूज़र ने Google के एक नोटिफ़िकेशन का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस नोटिफिकेशन में भूकंप की चेतावनी दी गई थी. भूकंप अलर्ट में बताया गया था कि लगभग 212.3 मील (करीब 341 किमी) दूर 6.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है.

गूगल की तकनीक को समझें

अब समझते हैं कि गूगल को कैसे पता चला कि भूकंप आने वाला है? इसका जवाब आपके स्मार्टफ़ोन से जुड़ा है. गूगल के पास स्मार्टफोन का एक बड़ा नेटवर्क होता है. हर स्मार्टफोन में एक एक्सेलेरोमीटर होता है.

क्या होता है एक्सेलेरोमीटर

एक्सेलेरोमीटर वह सेंसर है जो लैंडस्केप मोड में फ़ोन पकड़ने पर आपकी स्क्रीन को अपने-आप घुमा देता है. लेकिन इसका एक और इस्तेमाल भी है यह वाइब्रेशन (कंपन) का पता लगा सकता है और उसे माप सकता है.

गूगल फिर भेजता है सिग्नल

जब आपका स्मार्टफ़ोन ऐसे वाइब्रेशन का पता लगाता है जो भूकंप के कारण हो सकते हैं, तो यह Google के Android अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को एक सिग्नल भेजता है, साथ ही उस जगह की अनुमानित लोकेशन भी बताता है जहां यह हुआ है.

इसके बाद Google के सर्वर कई फ़ोन से मिली जानकारी को मिलाकर यह पता लगाते हैं कि क्या भूकंप आ रहा है. यानी, जब एक स्मार्टफ़ोन ऐसा सिग्नल भेजता है, तो सर्वर उस इलाके के दूसरे फ़ोन को भी देख सकता है। अगर काफ़ी फ़ोन में एक जैसे वाइब्रेशन का पता चलता है, तो Google को पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है.

अब समझें कि भूकंप से पहले गूगल कैसे अलर्ट भेज पाता है

भूकंप कोई एक झटका नहीं होता. बल्कि, यह लहरों (वेव्स) के रूप में आता है. प्राइमरी वेव्स, या P-वेव्स, तेज़ होती हैं और लगभग 6 किमी प्रति सेकंड की रफ़्तार से चलती हैं. लेकिन ये सेकेंडरी वेव्स (S-वेव्स) की तुलना में कमज़ोर होती हैं जो लगभग 3-4 किमी प्रति सेकंड की रफ़्तार से चलती हैं और ज़्यादातर नुकसान इन्हीं से होता है. इसका मतलब है कि आपका फ़ोन P-वेव्स का पता लगाकर यह समझ सकता है कि भूकंप आने वाला है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.