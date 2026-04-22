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सांपों को सड़क पार कराने के लिए बनाया 'ग्रीन ब्रिज', इतने करोड़ हुए खर्च, जानकर हिल जाएगा दिमाग
Green Bridge for Snakes: यह ग्रीन ब्रिज करीब 47 करोड़ रुपये का है. इसे सांपों और मेढ़कों के लिए बनाया गया है.
Green Bridge for Snakes: अगले महीने एक अनोखा ग्रीन ब्रिज शुरू होने वाला है. यह पुल ब्रिटेन के सरे में बनाया गया है. 68 मीटर लंबा कॉकक्रो ब्रिज A3 रोड के ऊपर बना है और वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित रास्ता देने के लिए इसे झाड़ियों से ढका गया है.
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस पुल की अनुमानित लागत करीब 3.7 मिलियन पाउंड यानी करीब 47 करोड़ रुपये है. यह ब्रिज मुख्य रूप से मेंढकों और सांपों को सड़क पार करने में मदद के लिए बनाया गाय है.
बेहद अनोखा है ये पुल
माना जाता है कि यह ब्रिटेन में अपनी तरह का पहला ब्रिज है. यह दो हीथलैंड्स को जोड़ता है, जो 1970 के दशक में सड़क बनने के कारण अलग हो गए थे. पहले इस मुख्य सड़क के ऊपर पैदल चलने वालों के लिए एक ब्रिज था, जिसकी जगह अब यह नया ‘ग्रीन ब्रिज‘ लेगा.
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क्या बोले पर्यावरण संरक्षणवादी
पर्यावरण संरक्षणवादियों को उम्मीद है कि यह प्रयास घास में रहने वाले सांपों, एडर्स, बेजरों, चमगादड़ों और मेंढकों जैसे जानवरों की मदद करेगा. ये सभी जानवर 30 मीटर चौड़े इस ब्रिज के दोनों ओर स्थित ओखम और विस्ले कॉमन्स में रहते हैं. दुर्लभ नाइटजार और डार्टफोर्ड वॉबलर पक्षी भी प्रजनन के लिए इन हीथलैंड्स पर ही निर्भर रहते हैं.
नेशनल हाईवेज, जो ब्रिटेन की मुख्य A-रोड्स का रखरखाव करता है, ने कहा कि यह ब्रिज ‘A3 के दोनों ओर स्थित कॉमन्स को फिर से जोड़ेगा और स्थानीय वन्यजीवों के लिए एक प्राकृतिक और सुरक्षित गलियारा प्रदान करेगा. इसे सरीसृपों और अकशेरुकी जीवों को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया गया है. 60 मीटर लंबा यह पुल अगले महीने खुलेगा और सांपों, बिज्जू, चमगादड़ों और टोड के लिए सुरक्षित रास्ता देगा.
नेशनल हाईवेज़ में पर्यावरण स्थिरता के निदेशक स्टीव एल्डरकिन ने कहा, हालांकि सड़कें हमेशा से लोगों और जगहों को जोड़ती आई हैं, लेकिन अक्सर वे प्रकृति के लिए एक रुकावट बन जाती हैं. वे वन्यजीवों के रहने की जगहों (habitats) को बांट देती हैं और जैव विविधता में कमी का कारण बनती हैं.
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