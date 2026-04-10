Hindi World Hindi

Green Revolution In The Desert Wheat Cultivationin China Successful

रेगिस्तान में 'हरित क्रांति', हो रही गेहूं की खेती, कहां हुआ चमत्कार?

Desert Green Revolution: दुनिया के ज्यादातर देशों में रेत में गेहूं उगाना नामुमकिन माना जाता है. लेकिन, चीन के वैज्ञानिकों ने चमत्कार कर दिखाया है.

(photo credit AI, for representation only)

Desert Green Revolution: चीन के वैज्ञानिकों ने कृषि के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए रेगिस्तान गेहूं के खेतों में फसल लहलहा दी है. शोधकर्ताओं ने बताया कि बार-बार आने वाले रेतीले तूफानों के बावजूद रेगिस्तान में गेहूं के खेत टिके रहे हैं.

दो साल पहले शुरू हुआ प्रोजेक्ट

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, दो साल पहले, शिनजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र में तकलामाकन रेगिस्तान (Taklamakan Desert) के किनारे पर, चीन ने रेत में गेहूं उगाने का एक अनोखा प्रोजेक्ट शुरू किया.

क्या वाकई ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की बागडोर औरतों के हाथ में हैं, जानिए वायरल दावे के पीछे FACTS

क्या है मकसद

यह प्रोजेक्ट रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया से लड़ने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जमीन की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश का एक हिस्सा है. 2024 में कुई की कृषि कंपनी ने इस रेगिस्तान की जमीन को अपने कब्जे में लिया था, तब इस जगह पर रेत के ऊंचे-नीचे टीलों के अलावा और कुछ भी नहीं था.

Add India.com as a Preferred Source

400 हेक्टेयर में लगी फसल

रेगिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर 400 हेक्टेयर (988 एकड़) में फैली पहली फसल एक बड़ी कामयाबी है. तकलामाकन के दक्षिणी किनारे पर बसे एक जिला-स्तरीय शहर, कुन्यू में, गेहूं की फसल में हरियाली और पौधों के जिंदा रहने की दर 90 प्रतिशत से ज्यादा रही है.

पाकिस्तान के फाइटर जेट पहुंचे मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब नहीं, फिर किसकी कर रहे रक्षा?

यह कोई एक बार की सफलता नहीं है. रेगिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में लगातार की गई कोशिशों की वजह से फसलें मुश्किल हालात का सामना कर पाई हैं. अब बुवाई का इलाका बढ़ रहा है और मेहनत भी कम लग रही है. फील्ड मैनेजर, कुई गैंगचुआंग ने सरकारी मीडिया को बताया, जहां पहले 30 लोगों की जरूरत पड़ती थी, अब वहां सिर्फ चार लोगों की जरूरत पड़ती है.

पिवट स्प्रिंकलर सिस्टम से मिली कामयाबी

इस इलाके के किसानों ने सिंचाई के लिए एक बहुत ही आधुनिक तकनीक अपनाई है, जिसे “पि लर सिस्टम” कहा जाता है. इस सिस्टम में कई सारे नोजल लगे होते हैं, जो ऊपर से लटके हुए होते हैं.ये देखने में किसी ‘शावरहेड’ जैसे लगते हैं.