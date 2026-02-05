By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'G' से नाम पर गंगा नहीं, कहां है वो नदी जो बहती है पहाड़ों से ऊपर की ओर?
Green River: अमेरिका के यूटा के उत्तर-पूर्व में यूंटा पहाड़ों से होकर रहस्यमय ग्रीन नदी बहती है.
Green River: अमेरिका की एक नदी 100 साल से ज्यादा वक्त से भूवैज्ञानिक रहस्य बनी हुई है. यह नदी भौतिक के नियमों की चुनौती दे रही है और पहाड़ों पर ऊपर की ओर बहती है. आइये जानते हैं कि यह नदी कौन सी है और इसका क्या रहस्य है.
कौन सी है ये नदी
अमेरिका के यूटा राज्य के उत्तर-पूर्व में यूंटा पहाड़ों से होकर ग्रीन नदी का रास्ता एक भूवैज्ञानिक रहस्य बना हुआ है. विशेषज्ञों के मुताबिक नदियां कई सालों तक नीचे की ओर बहकर अपना रास्ता बनाती हैं, जिसका मतलब है कि वे आमतौर पर किसी भी पहाड़ की ढलानों और घाटियों का पालन करती हैं.
पर ग्रीन नदीं अलग है
ग्रीन नदी, 8 मिलियन सालों से इस रास्ते पर चल रही है, 50 मिलियन साल पुराने पहाड़ों को काटकर कोलोराडो नदी से मिलती है. यह 700 मीटर (लगभग 2,300 फीट) गहरी कैन्यन ऑफ लोडोर बनाती है जो रेंज के लंबवत और विपरीत चलती है.
किसने किया शोध
स्कॉटलैंड में ग्लासगो यूनिवर्सिटी के भूविज्ञानी एडम स्मिथ ने इस लंबे समय से चले आ रहे रहस्य की जांच करने के लिए एक टीम का नेतृत्व किया. पता चला कि ग्रीन नदी को बिल्कुल भी ऊपर की ओर बहना नहीं पड़ा. इसके बजाय, पहाड़ों की रेंज को आसानी से नीचे कर दिया गया, जिसे लिथोस्फेरिक ड्रिप के नाम से जाना जाता है.
स्मिथ और उनकी टीम लिखते हैं, उंटा पहाड़ों में दूसरी नदियां इस बात का सबूत देती हैं कि पिछले कुछ मिलियन सालों में यूंटा पहाड़ों की ऊंचाई बदल गई. उनके डेटा से पता चलता है कि यूंटा पहाड़ों की जड़, लिथोस्फीयर के आधार पर एक घना खनिज टुकड़ा, इतना भारी हो गया कि वह पृथ्वी के तरल मेंटल में ‘टपक’ गया. इससे पहाड़ों की रेंज अस्थायी रूप से नीचे खींच गई होगी, जिससे ग्रीन नदी को अपना असंभव रास्ता बनाने का मौका मिला.
