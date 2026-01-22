  • Hindi
कैसे ग्रीनलैंड खिसक जा रहा अमेरिका की ओर? बर्फ के नीचे भी चल रही बड़ी हलचल, नए शोध में खुलासा

Greenland: भूविज्ञानी बताते हैं कि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेट पर टिका हुआ है और यह प्लेट के साथ धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम की ओर खिसक रहा है.

कैसे ग्रीनलैंड खिसक जा रहा अमेरिका की ओर? बर्फ के नीचे भी चल रही बड़ी हलचल, नए शोध में खुलासा
Greenland: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में एक बार फिर कहा कि वह ग्रीनलैंड पर अमेरिका पर कब्जा चाहते हैं. वह चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर पूरी तरह अमेरिका का अधिकार हो. पर अगर कब्जे की जगह भूविज्ञान की बात करें तो एक नए शोध में चौंकाने वाली बात पता चली है. शोधकर्ताओं के मुताबिक ग्रीनलैंड पहले से ही उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है.

जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च सॉलिड अर्थ में पब्लिश एक स्टडी ने इस बात की पुष्टि की है. भूविज्ञानी बताते हैं कि ग्रीनलैंड मजबूती से उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेट पर टिका हुआ है. शोधकर्ताओं ने ग्रीनलैंड की प्लेट की गति के बारे में भी बताया है. ग्रीनलैंड बाकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट के साथ धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम की ओर खिसक रहा है, जिस दिशा में अमेरिका और कनाडा हैं.

कैसे हुआ यह शोध

वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड की चट्टानों में सीधे ड्रिल किए. फिर GNSS स्टेशनों नामक अल्ट्रा-सटीक GPS जैसे उपकरणों का उपयोग करके इसका पता लगाया. ये स्टेशन प्रति वर्ष कुछ मिलीमीटर जितनी छोटी हलचल का भी पता लगा सकते हैं.

क्या है शोध का रिजल्ट

परिणाम बताते हैं कि ग्रीनलैंड उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी टेक्टोनिक प्लेट जिस पर यह स्थित है, वह धीरे-धीरे घूम रही है.

यूलर पोल

टेक्टोनिक प्लेट का घूर्णन एक अदृश्य बिंदु के चारों ओर होता है जिसे “यूलर पोल” के नाम से जाना जाता है, जो गैलापागोस द्वीप समूह और इक्वाडोर के पास कहीं स्थित है.

ग्रीनलैंड की बर्फ में भी हचलच

शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि ग्रीनलैंड की सिर्फ प्लेट नहीं हिल रही है. इसकी बर्फ में भी हलचल है. दावा है कि ग्रीनलैंड के नीचे का मेंटल अभी भी लगभग 20,000 साल पहले बर्फ की चादर में हुए बदलावों के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है.

लाइव साइंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले ग्रीनलैंड की बर्फ ज्यादा भारी थी. बर्फ की चादरों के वजन से पृथ्वी की मेंटल धंसने लगी और इसका गाढ़ा चिपचिपा नीचे से हटकर किनारों पर चला गया, जिससे एक पेरिफेरल फोरबल्ज बनता है. अब जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ ज्यादा पिघल रही है तो यह चिपचिपा पदार्थ फिर से मेंटल में जा रहा है. याद रखें इस पूरी प्रक्रिया में हजारों साल लगते हैं.

