ग्रीनलैंड पर छिड़ी सियासी जंग! 6 देशों के सैनिक मिलकर करेंगे सुरक्षा, आखिर क्या है प्लान?
Greeland Issue: ग्रीनलैंड आखिर वैश्विक राजनीति का मुद्दा कैसे और क्यों बन गया? ट्रंप के बयान के बाद से यूरोपीय सैनिकों की तैनाती करना... इन सबके पीछे क्या वजह है? आइए जानते हैं खबर में-
ग्रीनलैंड को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ग्रीनलैंड को देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम बता चुके हैं. उनका मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र भविष्य में सैन्य और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है. दरअसल, ग्रीनलैंड के पास से कई समुद्री रास्ते गुजरते हैं, यहां मौजूद खनिज संसाधन और रूस की बढ़ती गतिविधियां इसे और ताकतवर बनाती हैं. इन्हीं सब कारण यूरोप से लेकर अमेरिका तक, सभी की नजर इस पर टिकी हुई है.
यूरोपीय देश अपनी सैना तैनात कर रहे…
ट्रंप के बयानों के बाद यूरोप के कई देशों ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां इस वक्त 187 यूरोपीय सैनिक तैनात हैं. इनमें सबसे ज्यादा सैनिक डेनमार्क के हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड उसी के अधीन आता है. इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और फिनलैंड जैसे देश भी सीमित संख्या में अपने सैनिक भेज चुके हैं. यह तैनाती नाटो के अभ्यास ‘ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस’ के तहत की गई है, जिसे आधिकारिक तौर पर एक टोही और सहयोग अभ्यास बताया जा रहा है.
ये सैन्य अभ्यास या ताकत का प्रदर्शन?
डेनमार्क का कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद रूस की गतिविधियों पर नजर रखना और सर्च एंड रेस्क्यू जैसे अभियानों की तैयारी करना है. यूरोपीय सैनिकों ने ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में डेनमार्क के जॉइंट आर्कटिक कमांड के साथ मिलकर अभ्यास किया. फ्रांस ने माउंटेन इन्फैंट्री सैनिक भेजे हैं, जबकि जर्मनी ने टोही टीम तैनात की है. छोटे-छोटे दलों के बावजूद यह तैनाती एक साफ संदेश देती है कि यूरोप आर्कटिक क्षेत्र को लेकर सतर्क है और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है.
डेनमार्क की तैयारी क्या है?
इतना ही नहीं डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एफ-16 और एफ-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स, नौसैनिक जहाज और हेलिकॉप्टर तैनात किए हैं. हाल ही में डेनमार्क और फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने ग्रीनलैंड के ऊपर हवा में ईंधन भरने का अभ्यास भी किया. वहीं दूसरी ओर अमेरिका की मौजूदगी पहले से ही मजबूत है. ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस में करीब 200 अमेरिकी सैनिक पहले से तैनात हैं, जो इस क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक पकड़ को दिखाता है.
क्या ये सब सिर्फ राजनीति के लिए?
विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप के 187 सैनिक ग्रीनलैंड की वास्तविक सुरक्षा से ज्यादा एक राजनीतिक संकेत हैं. यह तैनाती अमेरिका, रूस और यूरोप के बीच चल रही आर्कटिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है. आने वाले समय में जैसे-जैसे बर्फ पिघलेगी और नए समुद्री रास्ते खुलेंगे, ग्रीनलैंड की अहमियत और बढ़ेगी. ऐसे में यह इलाका सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि वैश्विक ताकतों के बीच बढ़ते तनाव का प्रतीक बनता जा रहा है.
