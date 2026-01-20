By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
गैंगवार की आग में घिरा ये देश, हालात काबू से बाहर, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी का किया ऐलान
Guatemala Violence News: ग्वाटेमाला में खूंखार गैंग्स के आतंक और जेलों में हुए खूनी दंगों के बाद सरकार ने इमरजेंसी लगा दी है. पुलिसकर्मियों की हत्या और बंधक संकट ने देश में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे निपटने के लिए सेना को मैदान में उतारा गया है.
Guatemala Gangwar: मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला इस समय एक गंभीर सुरक्षा संकट से गुजर रहा है. राजधानी ग्वाटेमाला सिटी और उसके आसपास के इलाकों में हुई हिंसक घटनाओं के बाद राष्ट्रपति बर्नार्डो अरेवालो ने पूरे देश में 30 दिनों के लिए आपातकाल लागू कर दिया है. यह कदम तब उठाया गया जब गैंग्स के साथ हुई मुठभेड़ में देश ने अपने 7 पुलिस अधिकारियों को खो दिया.
इस पूरे विवाद की जड़ जेल प्रशासन का एक सख्त फैसला था. दरअसल, प्रशासन ने जेलों में बंद खूंखार गैंग लीडरों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं को खत्म करने का निर्णय लिया था. इससे नाराज होकर अपराधियों ने शनिवार रात विद्रोह कर दिया.
जेलों पर कब्जा
बारियो 18 और मारा साल्वात्रुचा जैसे खतरनाक गैंग के सदस्यों ने दक्षिण-पश्चिमी इलाके की 3 प्रमुख जेलों पर कब्जा कर लिया. कैदियों ने करीब 46 जेल गार्डों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया था.
पुलिस की कार्रवाई
रविवार को सैकड़ों दंगा-रोधी पुलिसकर्मियों ने एस्कुइंटला स्थित रेनोवासिओन जेल पर धावा बोला. कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा बलों ने सभी तीनों जेलों पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया और सभी 46 बंधकों को सुरक्षित रिहा करा लिया. जैसे ही सुरक्षा बलों ने जेलों पर काबू पाया, बाहर सक्रिय गैंग के सदस्यों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी.
पुलिस पर घात लगाकर हमला
राजधानी ग्वाटेमाला सिटी में पुलिस की गाड़ियों और चौकियों को निशाना बनाया गया. गृह मंत्री मार्को एंटोनियो विलेडा के अनुसार, इन हमलों में 7 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हुए हैं. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनके पास से हथियार और गाड़ियां बरामद की हैं.
राष्ट्रपति का कड़ा संदेश
देश के नाम संबोधन में राष्ट्रपति अरेवालो ने साफ किया कि यह हिंसा सरकार को डराने की एक सोची-समझी साजिश है. उन्होंने कहा, “गैंग्स की यह बौखलाहट साबित करती है कि हमारी सुरक्षा नीतियां सही दिशा में काम कर रही हैं. अपराधी चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई रोक दें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे.”
राष्ट्रपति ने शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है. साथ ही, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपराधियों के सामने न तो झुकेंगे और न ही उनके साथ कोई समझौता करेंगे.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
बढ़ते तनाव और नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं. शिक्षा मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर पूरे देश में स्कूलों की छुट्टियां कर दी हैं. सड़कों पर पुलिस के साथ अब सेना के जवान भी गश्त कर रहे हैं. दोबारा दंगे न हों, इसके लिए जेलों के बाहर सुरक्षा घेरा कई गुना बढ़ा दिया गया है.
