US Gun Control Bill: अमेरिका में लगातार बढ़ रही अंधाधुंध गोलीबारी की घटनाओं के बीच Gun Control Bill पास हो गया है. यूएस सीनेट में गन कंट्रोल बिल को पास करा लिया गया है और अब इस बिल को अमेरिकी संसद में भेजा जाएगा. बता दें कि अमेरिका में लंबे वक्त से Gun Control Bill लाने की मांग उठ रही थी. अमेरिकी संसद में Gun Control Bill के पास होने की पूरी संभावना है. अल्पसंख्यक नेता केविन मैकार्थी रिपब्लिकन पार्टी से इस बिल के विरोध में वोटिंग करने को कह रहे हैं. हालांकि, सदन में डेमोक्रेट पार्टी के सांसद ज्यादा है. इसलिए इस विरोध का असर शायद ही पड़े.Also Read - Anjali Chaturvedi: कौन हैं अंजलि चतुर्वेदी, जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिका में दिया अहम पद

हालांकि, इस बिल में उन सभी नियमों का जिक्र नहीं है जिनकी बात राष्ट्रपति जो बाइडेन करते रहे हैं. लेकिन फिर भी संसद में पास होने के बाद इसपर बाइडेन तुरंत साइन कर सकते हैं. Also Read - साइकिल चलाते वक्त गिरे अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden, इंटरनेट पर वायरल हो रहा यह वीडियो

US Senate passes landmark bipartisan gub safety legislation, sending the measure to the US House: Reuters

— ANI (@ANI) June 24, 2022