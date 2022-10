अमेरिका में टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिवाली की शुभकामनाएं दी और ऑस्टिन स्थित अपने आधिकारिक आवास में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेताओं के साथ दिवाली मनाई. गवर्नर एबॉट और उनकी पत्नी सेसिला एबॉट ने पारंपरिक भारतीय परिधान पहने और इस मौके पर दीया जलाकर भारतीय-अमेरिकी समुदाय के साथ दिवाली मनाई.Also Read - World Hindi: इमरान खान के करीबी जर्नलिस्ट की केन्या में हत्या, पाकिस्तान में दर्ज था देशद्रोह का केस

एबॉट ने प्रधानमंत्री मोदी, भारत के लोगों और अमेरिका के टेक्सास तथा अन्य राज्यों में रह रहे भारतीय-अमेरिकियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने ट्वीट किया, ‘आज रात सेसिला और मैंने गवर्नर आवास पर दिवाली मनाई. हमने दिवाली के मौके पर मित्रों के साथ दिए जलाए और अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की जीत का जश्न मनाया. प्रकाशोत्सव मना रहे सभी लोगों को दिवाली की शुभकानाएं.’ Also Read - Happy Diwali 2022: दोस्तों, रिश्तेदारों को WhatsApp पर ऐसे भेजें सुंदर-आकर्षक हैप्पी दिवाली स्टीकर, 2 मिनट का है पूरा प्रोसेस

Tonight, Cecilia & I celebrated Diwali at the Governor’s Mansion.

We welcomed friends as we lit Diwali lamps & celebrated the victory of light over darkness, goodness over evil, & hope over despair.

Happy Diwali to those celebrating the Festival of Lights! pic.twitter.com/dLVXVjJz4C

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) October 24, 2022