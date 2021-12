Haiti oil Tanker Explosion: पोर्ट-ऑ-प्रिंस (हैती) : हैती में एक तेल टैंकर में हुए विस्फोट (Haiti oil Tanker Explosion) में मृतकों का आंकड़ा (Death toll) 60 पर पहुंच चुका है. बता दें कि शुरुआती खबरों में बताया गया कि विस्फोट सोमवार देर रात कैप-हैतीयन शहर में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए. सामने आए विजुअल्‍स में विस्फोट के घंटों बाद भी दर्जनों शव सड़क पर पड़े थे. उनके आसपास कुछ लोग खड़े थे. पुलिस की ओर से घटना का तत्काल कोई और विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है. इससे पहले कैप-हैतीयन के डिप्टी मेयर पैट्रिक अल्मोनर ने बताया था कि विस्फोट में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं.Also Read - Sierra Leone में भयावह हादसा: तेल टैंकर में लगी आग, 100 ज्‍यादा लोगों की जलकर हुई मौत

एक प्रत्‍यदर्शी के मुताबिक, रात लगभग एक बजे वह जब गाड़ी चला रहे था, तभी उन्हें एम्बुलेंस वाहन आते दिखे और सड़क पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई. लारोज़ ने कहा कि कुछ लोग घटना के बाद ट्रक से और सड़क से बाल्टियों में भरकर तेल अपने घर ले जा रहे थे.

