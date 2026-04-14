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Hajj 2026: सऊदी अरब ने मक्का में एंट्री की बंद! हज से पहले उमराह वीजा सस्पेंड, 18 अप्रैल तक वहां से निकलना अनिवार्य

उमराह करने वाले श्रद्धालुओं को सलाह है कि वे 18 अप्रैल से पहले निकल जाएं, अन्यथा परेशानी हो सकती है.

जानिए नया नियम

Hajj 2026: सऊदी अरब ने हज 2026 की तैयारियों को देखते हुए मक्का शहर में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं. गृह मंत्रालय और हज-उमराह मंत्रालय के संयुक्त फैसले के तहत 13 अप्रैल 2026 से बिना आधिकारिक परमिट के किसी भी व्यक्ति को मक्का में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखकर उठाया गया है.

वैध हज परमिट वालों को एंट्री

gulfnews.com की रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों के अनुसार, मक्का में केवल वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिनके पास वैध हज परमिट, मक्का में जारी निवास आईडी (इकामा) या पवित्र स्थलों में काम करने का आधिकारिक वर्क परमिट हो. विदेशी नागरिकों और प्रवासियों के लिए बिना इन दस्तावेजों के प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. सुरक्षा चौकियों पर सख्त चेकिंग की जाएगी.

18 अप्रैल 2026 तक सऊदी अरब छोड़ना अनिवार्य

khaleejtimes.com की रिपोर्ट के मुताबिक, 18 अप्रैल 2026 तक सभी उमराह वीजा होल्डर्स को सऊदी अरब छोड़ना अनिवार्य है. नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए उमराह परमिट जारी करना 18 अप्रैल से 31 मई 2026 तक पूरी तरह सस्पेंड कर दिया गया है. यह रोक नागरिकों, प्रवासियों और जीसीसी देशों के लोगों पर भी लागू होगी.

मक्का में प्रवेश या ठहरने की इजाजत नहीं

18 अप्रैल से हज वीजा के अलावा किसी भी अन्य वीजा पर मक्का में प्रवेश या ठहरने की इजाजत नहीं होगी. सऊदी प्रेस एजेंसी (एसपीए) ने स्पष्ट किया है कि यह नियम हज सीजन की सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है.

हज 2026 का अनुमानित समय मई के अंत में

TOI के मुताबिक यह फैसला पिछले वर्षों में भीड़भाड़ और अनधिकृत तीर्थयात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर लिया गया है. हज 2026 का अनुमानित समय मई के अंत में है, इसलिए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. क्षेत्रीय तनाव को भी सुरक्षा कारण माना जा रहा है.

स्थानीय निवासियों को छूट

मक्का के स्थानीय निवासियों को छूट दी गई है, लेकिन केवल तभी जब उनके पास मक्का-जारी इकामा हो. काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी संबंधित अथॉरिटी का परमिट जरूरी होगा. बिना परमिट पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लग सकता है.

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तीर्थयात्रियों से अपील- नियमों का सख्ती से पालन करें

हज और उमराह मंत्रालय ने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें. यह व्यवस्था हज को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए बनाई गई है. लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं, इसलिए पहले से तैयारी जरूरी है.कुल मिलाकर यह कदम सऊदी अरब की हज प्रबंधन नीति का हिस्सा है, जो हर साल तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है.