Hamas ने तीसरे जत्थे में 14 इजराइली और तीन विदेशी नागरिकों समेत 17 बंधकों को रिहा किया

हमास के आतंकवादियों (Hamas militants) ने संघर्ष विराम समझौते (under a cease-fire deal

) के तहत रिहाई के तीसरे सेट में 14 इजरायली और तीन विदेशी नागरिकों सहित 17 और बंधकों (17 more hostages) को मुक्त कर दिया है.

आईडी एफ (Israel Defense Forces) ने कहा, फिलहाल, रिहा किये गये 13 बंधक इजरायली क्षेत्र में हैं. रिहा किए गए बंधकों में से 12 को आईएसए और आईडीएफ के विशेष बलों के साथ हेत्ज़ेरिम बेस पर ले जाया जा रहा है, जबकि एक अतिरिक्त नागरिक थोड़ी देर पहले एक अस्पताल में उतरा है. रिहा किए गए 4 अतिरिक्त बंधक राफा क्रॉसिंग की ओर जा रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाइडेन ने हमास द्वारा चार वर्षीय अमेरिकी बंधक की रिहाई की घोषणा की हैं.

As of now, 13 released hostages are in Israeli territory.

12 of the released hostages are being accompanied by ISA and IDF special forces to the Hatzerim Base, while an additional civilian landed at a hospital a short while ago.

4 additional released hostages are on their way…

— Israel Defense Forces (@IDF) November 26, 2023