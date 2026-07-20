कौन है हमास का नया राजनीतिक प्रमुख, जानें खलील अल-हय्या के बारे में

Who is Khalil al-Hayya: हमास ने खलील अल-हया को अपने पॉलिटिकल ब्यूरो का नया चीफ चुना है. अल-हया खुद पिछले साल क़तर में इजरायल की हत्या की कोशिश में बच गए थे.

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खलील अल-हय्या (photo credit, Social Media)

1960 में गाजा शहर में जन्मे

कंजर्वेटिव परिवार में पले-बढ़े

मिलिट्री रेड, रिश्तेदारों की गिरफ्तारी देखी

अनुभवी वार्ताकार माना जाता है अल-हया को

Who is Khalil al-Hayya: फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने सोमवार को ऐलान किया कि खलील अल-हया को अपने पॉलिटिकल ब्यूरो का नया हेड बनाया है. 2024 में गाज़ा पट्टी में इजरायल की सेना ने पिछले लीडर याह्या सिनवार को मार डाला था. सिनवार ने 2024 साल की शुरुआत में पॉलिटिकल हेड इस्माइल हानिया की इजरायल हत्या के बाद पद संभाला था.

कौन हैं अल हय्या

5 नवंबर, 1960 में गाजा पट्टी में खलील अल-हय्या का जन्म हुआ था. अल-हया एक कंजर्वेटिव परिवार में पले-बढ़े, जो 1967 के अरब-इजरायल युद्ध और उसके बाद इजरायली कब्जे से बहुत दुखी था. बचपन में अपने गाजा परिवार के घर पर मिलिट्री रेड और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी देखने से उनकी शुरुआती पॉलिटिकल सोच बनी.

उन्हें अनुभवी वार्ताकार माना जाता है. इजरायल के साथ होने वाली परोक्ष युद्धविराम वार्ताओं में हय्या हमास के मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभाता रहा है. मार्च 1980 में, हमास के फाउंडर शेख अहमद यासीन के साथ एक अहम मुलाकात ने उन्हें ऑर्गनाइज्ड एक्टिविज़्म की ओर खींचा. हय्या 1987 से ही यानी हमास की स्थापना के समय से ही इस संगठन का अहम हिस्सा रहा है.

अल-हया युद्ध के समय के शासन को संभालने के लिए 2024 के आखिर में बनी पांच लोगों की एक टेम्पररी रूलिंग काउंसिल का हिस्सा थे, अब 2027 में खत्म होने वाले मौजूदा चुनावी कार्यकाल का बाकी समय पूरा करेंगे.

मौत को दी मात

पिछले साल हय्या ने दोहा में एक इजरायली ऑपरेशन में मौत को मात दे दी थी. इजरायली हमले में तब हय्या बाल-बाल बचा गया था. हालांकि उस हमले में उसने अपने एक बेटे को खो दिया था.

कैसे हुई यह नियुक्ति

इस पद की रेस में हय्या ने हमास के दिग्गज नेता खालिद मशाल को भारी बहुमत से मात दी है. हय्या को खालिद मशाल की तुलना में अधिक कट्टरपंथी माना जाता है, जो समूह के विदेशी कार्यालय के प्रमुख हैं और नेतृत्व के लिए एक अन्य प्रमुख दावेदार थे. चुनाव हमास के अंदरूनी 2021 फ्रेमवर्क के मुताबिक है, जिसके तहत टॉप लीडरशिप पोजीशन में उसके खास ज्योग्राफिकल सेक्टर दिखने चाहिए.