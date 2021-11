Happy Diwali 2021: भारत के साथ दुनिया के कई देशों में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी दिवाली के महापर्व पर शुभकामनाओं के संदेश दिए हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) और अमेरिकी फर्स्ट लेडी जिल बाइडन ने दिवाली पर शुभकामनाएं दी. खास बात है कि इस दौरान दोनों त्योहार मनाते हुए भी नजर आएं हैं.Also Read - Happy Diwali 2021: देश-दुनिया में इस खूबसूरत अंदाज में मनाई जा रही दिवाली, देखिए शानदार तस्वीरें

May the light of #Diwali remind us that from darkness there's knowledge, wisdom & truth. From division, unity. From despair, hope. To Hindus, Sikhs, Jains & Buddhists celebrating in America & around the world —from the People’s House to yours, happy Diwali: US President Joe Biden pic.twitter.com/Lj2ZKTbYga — ANI (@ANI) November 4, 2021

Happy Diwali:

दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि दिवाली की रोशनी अंधकार से ज्ञान और सच्चाई, विभाजन से एकता, निराशा से आशा की याद दिलाती है. उन्होंने आगे कहा, ‘अमेरिका और दुनियाभर के हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्ध को दिवाली की खूब शुभकामनाएं.’ खास बात है कि इसी के साथ बाइडन ने पत्नी जिल बाइडन के साथ व्हाइट हाउस में दीया जलाते हुए एक तस्वीर भी साझा की है. Also Read - अमेरिका में भी दिवाली का जश्न, पहली बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सजाया गया, हडसन नदी से आकर्षक आतिशबाजी की गई

Happy Diwali to everyone celebrating the festival of lights in the US&around the world. This yr #Diwali arrives with an even deeper meaning in midst of a devastating pandemic.The holiday reminds us of our nation's most sacred values: US VP Kamala Harris (Source: US VP's Twitter) pic.twitter.com/decXhfpcof — ANI (@ANI) November 4, 2021

अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (US VP Kamala Harris) ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर दिवाली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि विश्वभर में रोशनी का त्योहार मनाया जा रहा है. मगर इस बार दिवाली के मायने बहुत अलग है. इस साल दिवाली का त्योहार विनाशकारी महामारी कोरोना वायरल के बीच और भी गहरे अर्थ के साथ आ रहा है. ये हॉलीडे हमें हमारे देश के सबसे पवित्र मूल्यों की याद दिलाता है.

After the tough times we've all had, I hope that this #Diwali & Bandi Chhor Divas are truly special.This time of yr is about getting together with family&friends. When we think back to last Nov there's no doubt we've come a long way: UK PM Boris Johnson (Source: UK PM's Twitter) pic.twitter.com/d5yXswr4ux — ANI (@ANI) November 4, 2021

इसके अलावा अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.