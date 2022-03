Ukraine Russia Crisis: यूक्रेन की राजधानी कीव में गोली लगने से घायल हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह (Harjot Singh) की स्वदेश वापसी हो रही है. हरजोत सिंह (Harjot Singh) का एक ताजा वीडियो सामने आया है, जहां वो एंबुलेंस में बैठे हैं और पोलैंड (Poland) के लिए यात्रा कर रहे हैं, पोलैंड से विमान के जरिए हरजोत को हिंदुस्तान लाया जाएगा. एंबुलेंस में बैठे हरजोत खासे भावुक नजर आए, उन्होंने कहा कि फिलहाल सब ठीक है लेकिन यहां तक सफर काफी मुश्किलों भरा था. किसी भी तरह वापस अपने देश पहुंचने की इच्छा थी. उन्होंने कहा कि जब वह भारत पहुंचेंगे तो सभी से मुलाकात करेंगे.Also Read - Russia Ukraine War Update: यूक्रेन-रूस के बीच कैसे थमेगी जंग? ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने सुझाया यह प्लान!

Harjot Singh, an Indian national who sustained multiple bullet injuries in Kyiv, Ukraine, en route to the Poland border, earlier today. pic.twitter.com/Xay2UoRRAO

— ANI (@ANI) March 7, 2022