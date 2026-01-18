  • Hindi
हार्वर्ड फिसला, चीन ने मारी बाजी; CWTS लीडेन रैंकिंग 2025 में बदला ग्लोबल यूनिवर्सिटी पावर बैलेंस, जानिए भारत कहां खड़ा

CWTS लीडेन रैंकिंग 2025 ने वैश्विक उच्च शिक्षा और शोध की तस्वीर बदलकर रख दी है. लंबे समय तक दुनिया की नंबर-1 यूनिवर्सिटी मानी जाने वाली हार्वर्ड अब टॉप पर नहीं रही और तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. चलिए आपको बताते हैं भारत कितने नंबर पर है.

