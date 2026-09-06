ड्रोन, जासूसी और साइबर अटैक... क्या पुतिन ने छेड़ दिया है यूरोप के खिलाफ हाईब्रिड वार? कौन-कौन से देश बन रहे निशाना

Russia Europe Hybrid War: 2026 में पश्चिम के खिलाफ रूस के 'शैडो वॉर' (गुप्त युद्ध) का दायरा बढ़ता जा रहा है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल जर्मनी रूस के निशाने पर है, खासकर उसका ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट और कारखानों को निशाना बनाया जा रहा है. (photo credit, IANS)

Russia Europe Hybrid War: नाटो रूस के निशाने पर है. रूस और उसके साथी देश यूरोप के कई देशों के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़े हुए हैं. जर्मनी में औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर जासूसी ड्रोन देखे गए हैं, तो पोलैंड जिस अप्रवासियों की समस्या से जूझ रहा है, उसके पीछे भी रूस का हाथ बताया जा रहा है. डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरी और आइरिश समुद्र में रूस के जासूसी जहाज समुद्र के नीचे मौजूद केबल की जासूसी कर रहे हैं. दावा है कि यूके और जर्मनी में सेक्स ट्वाय के जरिए आतंकी हमले की योजना बनाई गई. इसे एक तरह का हाईब्रिड युद्ध माना जा रहा है.

यूरोप के किस देश में क्या कर रहा रूस

यूरोप के की देशों पर साइबर हमला हुआ है

जर्मनी की हथियारों की फैक्ट्री में आग लगने की घटना

बुलगारिया में कई हत्या की कोशिशें

रोमानिया और मोलडोवा में चुनाव प्रभावित करने की कोशिश

बाल्टिक के कई देशों में जीपीएस जाम करने की कोशिश

रिपोर्ट के मुताबिक, मॉस्को के हमले पूरे यूरोप महाद्वीप में फैल गए हैं. ब्लैक सी के ऊपर RAF (ब्रिटिश वायु सेना) के विमानों के बेहद खतरनाक तरीके से करीब से गुजरने वाले फाइटर जेट्स से लेकर आगजनी की कोशिशें हुई हैं. NATO के एयरस्पेस में घुसने वाले ड्रोन तक – क्रेमलिन लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है. 2025 व 2024 की तुलना में 2026 में ज़्यादा अप्रत्यक्ष या गुप्त हमले हो रहे हैं.

क्यों सीधे हमले की कोशिश नहीं कर रहा रूस

विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूरोप के खिलाफ गुप्त युद्ध तो छेड़े हुए हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने यह पक्का किया है कि रूस की कोई भी हरकत ऐसी न हो जिससे NATO देश ‘आर्टिकल 5’ का इस्तेमाल करने पर मजबूर हों. इस आर्टिकल में कहा गया है कि किसी एक देश पर हमले की सूरत में नाटो के सभी देश हथियार उठा सकते हैं. सीधे हमले न होने के बावजूद, पूरे यूरोप में परेशान करने वाली इन गतिविधियों के अभियान को बेहद चिंताजनक माना जा रहा है.

ब्रिटिश सेना के पूर्व कमांडर कर्नल हैमिश डी ब्रेटन-गॉर्डन ने चेतावनी दी है कि पुतिन अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. रूस खास तौर पर NATO के इलाके में ड्रोन भेजने के लिए बेस बना रहा है. यह सोचना बिल्कुल गलत है कि पुतिन यूक्रेन में इतने उलझे हुए हैं कि वे कोई दूसरा मोर्चा खोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते.