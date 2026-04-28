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48 घंटे तक नहीं धड़का दिल, फिर उठकर बैठ गया शख्स, डॉक्टर ने बताया, कैसे हुआ चमत्कार
Heart Stopped Beating: जब उस आदमी के दिल की धड़कन ठीक हो गई, तो भी वह लगभग 10 दिनों तक ECMO इलाज पर ही रहा.
Heart Stopped Beating: चीन में एक मेडिकल चमत्कार ने डॉक्टरों को हैरान कर दिया है. एक व्यक्ति का दिल 40 घंटे तक रुका रहा, लेकिन उसकी जान बच गई. इसके बाद जीवन बचाने वाली नई मेडिकल तकनीकों के बारे में चर्चा शुरू हो गई है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस केस के बारे में झेजियांग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के सेकंड एफिलिएटेड हॉस्पिटल के डॉक्टर लू शियाओ ने बताया है. उन्होंने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसके तीन मिलियन फॉलोअर्स हैं.
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क्या है पूरा केस
लू ने बताया कि 40 साल के उस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आया था और कई बार इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेशन देने के बाद भी उसकी दिल की धड़कन नहीं मिल रही थी. मेडिकल टीम ने उस व्यक्ति को एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन (ECMO) का सपोर्ट दिया और आखिरकार, लगभग दो दिनों तक दिल की धड़कन रुके रहने के बावजूद उसकी जान बचा ली.
क्या है एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन
ECMO एक जीवन-रक्षक मशीन है जो एक कृत्रिम दिल और फेफड़े की तरह काम करती है. यह शरीर के खून में ऑक्सीजन मिलाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है.
किन मरीजों को इस तकनीक से फायदा
इस मशीन का इस्तेमाल अक्सर दिल का दौरा पड़ने वाले मरीजों और दिल व फेफड़ों का ट्रांसप्लांट करवाने वाले लोगों को कुछ समय के लिए मदद देने के लिए किया जाता है.
- इस मशीन की मदद से कार्डियक अरेस्ट आने के कई घंटों बाद भी लोगों को बचाया गया है.
- पिछले साल, मध्य चीन के हुबेई प्रांत में 53 साल की एक महिला को, दिल की धड़कन रुकने के पांच घंटे बाद फिर से जिंदा कर दिया गया था
- 2022 में, पूर्वी चीन में 36 साल की एक महिला को बचाया, जिसका दिल 96 घंटे तक धड़कना बंद हो गया था
- यह मशीन कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ों के बचने की दर को, पारंपरिक CPR से मिलने वाले एक प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर सकती है
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