  • Hindi
  • World Hindi
  • Heart Stopped Beating For 48 Hours Man Miraculously Survived Doctor Explains How

48 घंटे तक नहीं धड़का दिल, फिर उठकर बैठ गया शख्स, डॉक्टर ने बताया, कैसे हुआ चमत्कार

Heart Stopped Beating: जब उस आदमी के दिल की धड़कन ठीक हो गई, तो भी वह लगभग 10 दिनों तक ECMO इलाज पर ही रहा.

Published date india.com Published: April 28, 2026 2:18 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
48 घंटे तक नहीं धड़का दिल, फिर उठकर बैठ गया शख्स, डॉक्टर ने बताया, कैसे हुआ चमत्कार

Heart Stopped Beating: चीन में एक मेडिकल चमत्कार ने डॉक्टरों को हैरान कर दिया है. एक व्यक्ति का दिल 40 घंटे तक रुका रहा, लेकिन उसकी जान बच गई. इसके बाद जीवन बचाने वाली नई मेडिकल तकनीकों के बारे में चर्चा शुरू हो गई है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस केस के बारे में झेजियांग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के सेकंड एफिलिएटेड हॉस्पिटल के डॉक्टर लू शियाओ ने बताया है. उन्होंने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसके तीन मिलियन फॉलोअर्स हैं.

IRAN-US Updates: युद्ध खत्म करने की शर्तें आईं सामने- नाकेबंदी, धमकी के बीच आखिर क्यों नहीं बन रही ईरान-अमेरिका में बात?

क्या है पूरा केस

लू ने बताया कि 40 साल के उस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आया था और कई बार इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेशन देने के बाद भी उसकी दिल की धड़कन नहीं मिल रही थी. मेडिकल टीम ने उस व्यक्ति को एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन (ECMO) का सपोर्ट दिया और आखिरकार, लगभग दो दिनों तक दिल की धड़कन रुके रहने के बावजूद उसकी जान बचा ली.

क्या है एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन

ECMO एक जीवन-रक्षक मशीन है जो एक कृत्रिम दिल और फेफड़े की तरह काम करती है. यह शरीर के खून में ऑक्सीजन मिलाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

किन मरीजों को इस तकनीक से फायदा

इस मशीन का इस्तेमाल अक्सर दिल का दौरा पड़ने वाले मरीजों और दिल व फेफड़ों का ट्रांसप्लांट करवाने वाले लोगों को कुछ समय के लिए मदद देने के लिए किया जाता है.

  • इस मशीन की मदद से कार्डियक अरेस्ट आने के कई घंटों बाद भी लोगों को बचाया गया है.
  • पिछले साल, मध्य चीन के हुबेई प्रांत में 53 साल की एक महिला को, दिल की धड़कन रुकने के पांच घंटे बाद फिर से जिंदा कर दिया गया था
  • 2022 में, पूर्वी चीन में 36 साल की एक महिला को बचाया, जिसका दिल 96 घंटे तक धड़कना बंद हो गया था
  • यह मशीन कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ों के बचने की दर को, पारंपरिक CPR से मिलने वाले एक प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर सकती है

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.