न 5 दिन , न 5 महीने... आने वाले 5 साल तक गर्मी तोड़ेगी रिकॉर्ड, वैज्ञानिकों ने वैश्विक तापमान को लेकर दी बड़ी चेतावनी

Temperatures Warning: वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दुनिया को अगले कम से कम पांच सालों तक तापमान के नए-नए रिकॉर्ड बनते देखने पड़ेंगे.

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वैज्ञानिकों ने कहा कि तापमान 1.5 डिग्री की सीमा से हर एक डिग्री ज्यादा होना दुनिया के लिए गंभीर होगा. (photo credit AI)

Temperatures Warning: भारत के कई शहरों का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. राजस्थान के श्रीगंगानगर 48.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा. यूपी के बांदा, प्रयागराज, कानपुर और हमीरपुर भी तप रहे हैं. उधर, ब्रिटेन की बात करें तो वहां भी लू चल रही है और देश के कुछ हिस्सों में तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है.

अब, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह तो बस आने वाले समय की एक झलक भर है. अगले कम से कम पांच सालों तक वैश्विक तापमान के रिकॉर्ड टूटते रहेंगे. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बात की 75 प्रतिशत संभावना है कि 2026 से 2030 के बीच के सभी पांच सालों का औसत तापमान, पेरिस समझौते में तय की गई 1.5 डिग्री की वार्मिंग सीमा से ज़्यादा हो जाएगा. यह भी लगभग तय है कि इस दौरान कम से कम किसी एक साल का औसत तापमान 1.5 सेल्सियस की सीमा से ज्यादा हो जाएगा.

पिछला सबसे गर्म साल

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, औद्योगिक युग के बाद से 2024 अब तक पृथ्वी का सबसे गर्म साल है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह लगभग तय है कि यह रिकॉर्ड अगले पांच सालों में कम से कम एक बार जरूर टूटेगा.

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कितना पहुंचेगा टेंपरेचर

विश्लेषण के अनुसार, अगले पांच सालों में वैश्विक तापमान 1850–1900 के औसत से 1.3 सेल्सियस से लेकर 1.9 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहेगा.

क्या आ रहा सुपर अल नीनो

शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि प्रशांत महासागर में गर्म पानी जमा हो रहा है. यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ‘सुपर अल नीनो’ का मौसम आने वाला है. इस जुलाई से मौसम में गर्मी बढ़ने का जो पैटर्न शुरू होने की उम्मीद है, उसे देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि इस हफ्ते की भीषण लू तो बस शुरुआत भर है.

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क्या बोले शोधकर्ता

मेट ऑफिस के मौसम विज्ञानी और इस रिपोर्ट के मुख्य लेखक डॉ. लियोन हरमनसन कहते हैं. ‘2026 के आखिर में अल नीनो आने का अनुमान है, जिससे अगले साल यानी 2027 में तापमान के सारे रिकॉर्ड टूटने की संभावना और भी बढ़ जाती है.