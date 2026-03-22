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कतर में हेलिकॉप्टर हादसा; समुद्र में गिरा विमान, 6 की मौत, 1 अब भी लापता
Qatar Helicopter Crash: कतर के समुद्री क्षेत्र में तकनीकी खराबी के कारण हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है. बचाव टीमें लगातार खोज अभियान चला रही हैं.
Qatar Helicopter Crash: कतर के समुद्री क्षेत्र में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक हेलिकॉप्टर के क्रैश होने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है. इस दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है और बचाव दल लगातार सातवें व्यक्ति की तलाश में जुटे हुए हैं.
रविवार (22 मार्च, 2026) को सामने आई जानकारी के मुताबिक, ये हेलिकॉप्टर एक नियमित ऑपरेशन पर था, तभी अचानक तकनीकी खराबी आ गई. बताया जा रहा है कि इसी खराबी के चलते हेलिकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह कतर के समुद्री इलाके में गिर गया. हादसा इतना गंभीर था कि उसमें सवार ज्यादातर लोगों को बचाया नहीं जा सका.
कतर के गृह मंत्रालय ने की पुष्टि
कतर के गृह मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हेलिकॉप्टर में कुल सात लोग सवार थे. अब तक 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और उनकी मौत की पुष्टि भी कर दी गई है. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि खोज और बचाव अभियान के दौरान छह लोगों को ढूंढ लिया गया, लेकिन वे सभी मृत पाए गए.
इस हादसे के बाद से ही राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है. विशेषज्ञ टीमों को समुद्र में उतारा गया है, जो आधुनिक उपकरणों और तकनीकों की मदद से लापता व्यक्ति की तलाश कर रही हैं. खराब मौसम और समुद्री परिस्थितियों के बावजूद टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं, ताकि जल्द से जल्द आखिरी व्यक्ति का पता लगाया जा सके.
अधिकारियों के मुताबिक, हेलिकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी ही इस दुर्घटना की मुख्य वजह मानी जा रही है, हालांकि इसकी पूरी जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर हादसा किन कारणों से हुआ और क्या इसमें किसी तरह की लापरवाही भी शामिल थी.
इस दुखद घटना के बाद कतर सरकार और संबंधित विभागों ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. अधिकारियों ने कहा कि इस मुश्किल समय में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी.
हेलिकॉप्टर हादसे अक्सर अचानक और गंभीर होते हैं, जिनमें बचाव के मौके बहुत कम होते हैं. यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं हमेशा गहरी चिंता का विषय बनती हैं. कतर में हुआ यह हादसा भी सुरक्षा मानकों और तकनीकी जांच की अहमियत को एक बार फिर उजागर करता है. फिलहाल, टीमें आखिरी लापता व्यक्ति की तलाश में जुटी हैं
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