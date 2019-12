होनोलूलू: हवाई में सात लोगों को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बीच लापता हो गया. अमेरिकी तटरक्षक ने यह जानकारी दी. हेलीकॉप्टर जब तय समय से 45 मिनट बाद भी काउई के ना पाली तट के दौरे से वापस नहीं लौटा तो उसके मालिक ने गुरुवार शाम को तटरक्षक बल से संपर्क किया.

