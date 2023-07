नेपाल में यात्रियों को ले जा रहा हेलिकॉप्टर अचानक लापता हुआ, कंट्रोल टावर से टूटा संपर्क

Nepal Helicopter Missing: नेपाल में आज मंगलवार को छह यात्रियों को लेकर जा रहा एक हेलिकॉप्टर अचानक लापता हो गया. काठमांडू पोस्ट’ अखबार ने त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टीआईए) के प्रबंधक ज्ञानेंद्र भुल ने बताया कि मनांग एअर के हेलिकॉप्टर 9एन-एएमवी ने सुबह 10 बजकर चार मिनट पर सोलुखुंबु में सुरकी हवाई अड्डे से काठमांडू के लिए उड़ान भरी थी. उससे सुबह 10 बजकर 13 मिनट पर 12,000 फुट की ऊंचाई पर अचानक संपर्क टूट गया.

‘हिमालयन टाइम्स’ अखबार ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि शुरुआती खबरों के अनुसार हेलिकॉप्टर में पायलट चेट गुरुंग के साथ कुल छह लोग सवार हैं. इसमें पांच नागरिक मेक्सिको के हैं और पायलट वरिष्ठ कैप्टन चेट बी गुरुंग सवार हैं. मेक्सिको के यात्रियों की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है.