यहां से दिखती पृथ्वी की गोलाई, यह है आसमान का फार्मूला वन, सुपरसोनिक विमान के पायलट ने बताया अनुभव

Supersonic Aircraft: ये विमान छोटे थे, हर फ्लाइट में सिर्फ़ 100 यात्रियों के लिए जगह थी, और टिकट की कीमतें बहुत ज्यादा थीं.

(photo credit AI, for representation only)

Supersonic Aircraft: यात्री विमान में बैठकर ध्वनि की दोगुनी रफ्तार से उड़ान भरना. दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए यह सिर्फ कल्पना है. पर कभी ऐसे विमान उड़ा करते थे. उनका नाम था कॉनकॉर्ड. इस विमान के कई पायलट ने अपना रोमांचक अनुभव साझा किया है.

वो पहली उड़ान देखी और पायलट बन गए

सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉन टाई बताते हैं कि 21 जनवरी, 1976 को जब कॉनकॉर्ड फ्लाइटके ने उड़ान भरी थी. तब वह उसके दर्शकों में शामिल थे. उन्होंने इस सुपरसोनिक हवाई जहाज को आसमान में चढ़ते और इतिहास बनाते देखा. पर टाई को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि लगभग 20 साल बाद, वह पहली बार कॉनकॉर्ड फ्लाइट डेक में बैठे होंगे और वह भी एक पायलट के रूप में.

पहली उड़ान का अनुभव

टाई को कॉनकॉर्ड में अपनी पहली उड़ान के पल अच्छी तरह याद हैं. टाई और उनके साथी ट्रेनिंग पायलट सेविले, स्पेन में थे. वह गुरुवार की एक खूबसूरत शाम थी. सूरज डूब रहा था.

टाई ने बताया, हम अंदर गए और इंजन स्टार्ट किए, और उन चार रोल्स-रॉयस ओलंपस इंजनों को पहली बार स्टार्ट होते हुए महसूस किया. हवाई जहाज में कंपन होना बिल्कुल दिमाग उड़ा देने वाला था. उन्होंने काउंटडाउन किया और टेकऑफ की तैयारी की. मैंने अपने बाएं हाथ से चारों थ्रॉटल को पूरी तरह से आगे धकेल दिया और उसने मुझे अपनी सीट पर पीछे धकेल दिया गया. एक ऐसा अनुभव जिसे मैं कभी बयान नहीं कर सकता. फिर, कॉनकॉर्ड हवा में था, ऊंचाई पकड़ रहा था. वह 20 मिनट मेरे एविएशन करियर का सबसे अविश्वसनीय अनुभव था.

पृथ्वी का वह घुमाव और हमारे ऊपर काला आसमान

टाई को अपनी पहली कॉनकॉर्ड फ्लाइट का वह पल अच्छी तरह याद है. वह याद करते हैं, मैंने पृथ्वी का वह घुमाव और हमारे ऊपर काला आसमान देखा, जो अनंत तक जा रहा था.

देवियों और सज्जनों, हम मैक 1 पर पहुंचे हैं



टाय कहते हैं, कोई धमाका नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई खड़खड़ाहट और लुढ़कना नहीं था. गति बढ़ाने के चरणों के दौरान गति का एहसास बहुत जबरदस्त था. फिर पायलट यात्रियों को अनाउंसमेंट करते थे. देवियों और सज्जनों, हम अभी-अभी आवाज़ की गति, मैक 1 पर पहुंचे हैं. सुपरसोनिक फ्लाइट की दुनिया में आपका स्वागत है. टाई कहते हैं, और फिर हम आवाज़ की गति से दोगुनी स्पीड पर और लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई पर ‘अंतरिक्ष के किनारे’ पर होते थे.

एक अन्य पायलट जॉक लो थेलो कहते हैं कि यह एहसास, जिसकी तुलना अक्सर कॉनकॉर्ड से जुड़े लोगों में की जाती है, एक बस से फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स कार में जाने जैसा था. मैंने इसे किसी और से ज़्यादा समय तक उड़ाया, काफी ज़्यादा. रिचर्ड वेस्ट्रे, जिन्होंने 1998 में पहली बार कॉन्कॉर्ड उड़ाया था, लोवे की “बस से फेरारी” तुलना से सहमत हैं. वह कहते हैं कि कॉन्कॉर्ड उड़ाने का अनुभव किसी भी दूसरे विमान को उड़ाने जैसा नहीं था.

कॉनकॉर्ड का इतिहास

21 जनवरी, 1976 को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल ब्रिटिश एयरवेज़ कॉनकॉर्ड फ्लाइट ने उड़ान भरी थी. वहीं नवंबर 2003 में रिटायर होने से लगभग तीन दशक पहले तक, कॉनकॉर्ड विमान अटलांटिक के ऊपर आसमान में ध्वनि की दोगुनी गति से उड़ान भरते थे. ये विमान छोटे थे, हर फ्लाइट में सिर्फ़ 100 यात्रियों के लिए जगह थी, और टिकट की कीमतें बहुत ज्यादा थीं. इस विमान में अमीर और मशहूर हस्तियां जैसे ब्रिटेन की महारानी और मुहम्मद अली से लेकर रिचर्ड निक्सन तक सफर करती थीं, लेकिन ज्यादा खर्च और महंगे रखरखाव के चलते ये सेवा बंद हो गई.