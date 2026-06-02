Hezbollah: हिज्बुल्लाह ने अमेरिका के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें इजरायल के साथ ‘आपसी हमलों को रोकने’ की बात कही गई है. लेबनान के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है.
इस संबंध में एक बयान लेबनानी राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी किया गा है, जिसमें लेबनान के अमेरिका स्थित दूतावास का हवाला दिया गया है. यह बयान सोमवार (स्थानीय समय) को जारी किया गया.
बयान में कहा गया कि यह पुष्टि उस फोन कॉल के बाद हुई, जो लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच हुई थी. इस बातचीत में लेबनान की स्थिति और तनाव कम करने के प्रयासों पर चर्चा हुई.
दूतावास के अनुसार, अमेरिकी प्रस्ताव में कहा गया है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमले रोकेंगे. इस प्रस्ताव के तहत, बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर इजरायल के हवाई हमले रुक जाएंगे. बदले में हिज्बुल्लाह इजरायल पर अपने हमले बंद करेगा. बाद में इस समझौते को पूरे लेबनान तक लागू करने की योजना है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में अमेरिका में लेबनानी राजदूत नाडा हमदेह मौवाड को बताया कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस प्रस्ताव पर सहमति ले ली है.
इसके बाद मौवाड ने यह जानकारी राष्ट्रपति आउन को दी, जिन्होंने आगे यह बात हिज्बुल्लाह तक पहुंचाई. बयान के अनुसार, मंगलवार और बुधवार को होने वाली बातचीत में इस समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी.
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