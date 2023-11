Israel Hamas war: Hezbollah ने इजराइल पर 30 प्रेक्षेपास्त्र दागे, IDF दे रही जवाब

Israel Hamas war: इजराइल-हमास युद्ध (Israel Hamas war) में बीच में कूदे लेबनानी शिया समूह हिजबुल्लाह ने इज़राइल पर 30 प्रेक्षेपास्त्र दागे हैं. वह सीमा पर इजरायली बलों के साथ संघर्ष कर रहा है. इजरायली बल IDF ने कहा, पिछले एक घंटे में लेबनान से उत्तरी इज़राइल की ओर लगभग 30 प्रक्षेपणों की पहचान की गई, आईडीएफ प्रक्षेपणों की शुरुआत की ओर तोपखाने की आग से जवाब दे रहा है.

Approximately 30 launches were identified from Lebanon toward northern Israel over the last hour. The IDF is responding with artillery fire toward the origin of the launches.

— Israel Defense Forces (@IDF) November 6, 2023