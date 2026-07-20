पानी में छिपा है ऐसा राज जिससे मुफ्त में बन सकती है बिजली! भारतीय वैज्ञानिक के दावे ने मचा दी हलचल

भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक ने पानी से बिजली बनाने वाला एक ऐसा दावा किया है जिसने दुनियाभर में फिर इस चर्चा को छेड़ दिया है. ऐसे में अगर उनका दावा सही साबित होता है तो भविष्य में साफ और सस्ती ऊर्जा मिलने का नया रास्ता खुल जाएगा.

Written by: Ikramuddin
Published: July 20, 2026, 4:57 PM IST
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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

Shocking News Today: क्या सिर्फ पानी के इस्तेमाल से बिजली बनाई जा सकती है. सवाल ऐसा है जो दशकों से वैज्ञानिकों को भी चुभता रहा है. दुनिया में अलग-अलग देशों में इससे जुड़े शोध किए गए, मगर सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला या फिर इसे हकीकत में नहीं बदल जा सका. मगर भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक ने पानी से बिजली बनाने वाला एक ऐसा दावा किया है जिसने दुनियाभर में फिर इस चर्चा को छेड़ दिया है. इंडिया टुडे में छपी एक खबर के मुताबिक भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक ने करीब 120 साल पुराने इस रहस्य को समझने का दावा किया है. ऐसे में अगर उनका दावा सही साबित होता है तो भविष्य में साफ और सस्ती ऊर्जा मिलने का नया रास्ता खुल जाएगा.

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120 साल से पहेली बना रहस्य

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई सालों से वैज्ञानिक एक अजीब घटना पर रिसर्च कर रहे हैं. जब पानी में बहुत तेज बिजली का झटका दिया जाता है तो पानी जोरदार धमाके के साथ फटता है. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान निकलने वाली ताकत कई बार इतनी ज्यादा दिखती है कि वह दी गई बिजली से भी अधिक लगती है. यही बात पिछले 120 साल से वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है. इस मामले में प्रोफेसर श्रीवास्तव का कहना है कि पानी के अंदर ही ऊर्जा छिपी होती है.

कैसे काम करता है बिजली का झटका

उनके मुताबिक बिजली का झटका सिर्फ उस ऊर्जा को बाहर निकालने का काम करता है. उनका दावा है कि अगर इस प्रक्रिया को सही तरीके से समझ लिया जाए तो भविष्य में पानी की मदद से बहुत कम खर्च में बिजली बनाई जा सकती है. उनका मानना है कि इससे प्रदूषण भी कम होगा और ऊर्जा का नया विकल्प मिल सकता है. हालांकि इस दावे को लेकर वैज्ञानिकों का बड़ा वर्ग अभी सहमत नहीं है.

क्या है विज्ञान का सबसे बड़ा नियम

एक्सपर्ट्स का कहना है कि विज्ञान का सबसे बड़ा नियम है कि बिना एडिशनल सोर्स के जितनी ऊर्जा डाली जाए, उससे ज्यादा ऊर्जा नहीं निकल सकती. इसलिए पहले इस दावे को प्रयोगों और जांच के जरिए साबित करना होगा. फिलहाल प्रोफेसर श्रीवास्तव का शोध अभी पीयर-रिव्यू यानी स्वतंत्र वैज्ञानिकों की जांच से नहीं गुजरा है. वैज्ञानिक का कहना है कि वह जल्द ही अमेरिका में अपने साथियों के साथ नए प्रयोग करेंगे. अगर इन प्रयोगों में भी वही नतीजे मिलते हैं और दुनिया के दूसरे वैज्ञानिक भी इसे सही मान लेते हैं, तब यह खोज ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है. लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, इसे सिर्फ एक दावा ही माना जाएगा.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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