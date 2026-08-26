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भारत और चीन ही दिला सकते हैं ईरान युद्ध से छुटकारा: हिलेरी क्लिंटन ने दी डोनाल्ड ट्रंप को सलाह

अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन एक कार्यक्रम में भाग ले रही थीं. यहां उन्होंने कहा कि ट्रंप को इस युद्ध से निकलने के लिए भारत और चीन से बात करनी चाहिए.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 26, 2026, 10:24 AM IST
Donald Trump and hillary clinton Instagram
डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन @Instagram
  • भारत और चीन के ईरान संग गहरे आर्थिक रिश्ते, वे बना सकते हैं दबाव: हिलेरी क्लिंटन
  • अमेरिका ने ईरान पर और सख्त किए प्रतिबंध, ‘इकोनॉमिक डी-डे’ अभियान शुरू
  • अमेरिका के नए प्रतिबंधों से चीन नहीं सहमत, बोला- अपने राष्ट्रीय हितों से नहीं करेंगे समझौता
  • ईरान के कच्चे तेल और गैस निर्यात का 90 फीसदी हिस्सा खरीदता है चीन

बीते 6 महीने से अमेरिका पश्चिम एशिया में ईरान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है. इस युद्ध के चलते उसपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, जिससे आम अमेरिकी लोग खुश नहीं हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस युद्ध को खत्म करने का रास्ता तलाश रहे हैं लेकिन ईरान पर एक के बाद एक सख्त से सख्त सैन्य और कूटनीतिक कार्रवाईयों को असर होता नहीं दिख रहा है. इसके चलते अमेरिका इस युद्ध से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है.

ट्रंप को भारत और चीन से बात करने की सलाह

इस बीच अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप को अहम सलाह दी है. उन्होंने कहा कि वह इस युद्ध का खात्मा करने के लिए भारत और चीन से बात करें. इन दोनों का ईरान के साथ गहरा आर्थिक नाता है, जो तेहरान से बड़े स्तर पर तैल और गैस खरीदते हैं. ऐसे में अमेरिका को इनके व्यापारिक और ऊर्जा संबंधों का इस्तेमाल कर ईरान को सुलह के लिए राजी करने के काम आ सकता है.

और पढ़ें: ट्रंप की बातचीत के बीच ईरान का बड़ा दांव, अमेरिकी सैन्य बेस पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें; मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव

ईरान को आर्थिक रूप से लाचार बनाने में जुटा अमेरिका

इस पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि इन दोनों देशों से तेहरान के आर्थिक हित जुड़े हैं और अमेरिका इनके जरिए उस पर दवाब बना सकता है. हिलेरी क्लिंटन मंगलवार को हैम्टन्स इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में संबोधन दे रही थीं. यहां उन्होंने राष्ट्रपति को यह सलाह दी. क्लिंटन की यह टिप्पणी तब आई है, जब ट्रंप प्रशासन ने ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के इरादे से ‘इकोनॉमिक डी-डे’ अभियान छेड़ दिया है. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसे अंतिम लड़ाई यानी ‘एंडगेम’ का नाम दिया है.

यह है हिलेरी क्लिंटन का बयान

क्लिंटन ने कहा,  ‘अगर आप यह जानना चाहते हैं कि ट्रम्प इस स्थिति से कैसे निकल सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इसका हल शायद चीन और भारत के पास है. क्योंकि अगर आप देखें कि ईरान से सबसे ज्यादा तेल और गैस कौन खरीदता है, तो वे चीन और भारत ही हैं.’ उन्होंने कहा कि ईरान से मिलने वाली ऊर्जा पर निर्भरता के कारण, चीन तनाव को और बढ़ने से रोकने में खास दिलचस्पी रखता है.

तेहरान पर लगेंगे और कड़े प्रतिबंध

इस रणनीति से वॉशिंगटन तेहरान पर व्यापक सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है. इसका उद्देश्य ईरान को पूरी तरह से वैश्विक व्यापार से काटना है. ट्रंप ने उन देशों को भी चेतावनी जारी की है, जो ईरान के साथ लगातार अपना व्यापार बनाए हुए हैं. इस समय चीन ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है और उसने ट्रंप की चेतावनी आने के बाद इन नए प्रतिबंधों को सिरे से खारिज कर दिया है.

अमेरिका के रुख से चीन नाराज

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने साफ-साफ कहा कि उनका देश ऐसे एकतरफा प्रतिबंधों के सख्त खिलाफ है. चीन अपने व्यापारिक अधिकारों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा. बता दें अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन ईरान के कुल निर्यात का 90 फीसदी हिस्सा अकेले खरीदता है. अगर चीन अमेरिका की बात मानता है तो तेहरान के लिए यह बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, लेकिन उसके अपने आर्थिक हित भी इससे जुड़े हैं और वह अमेरिका की बातों में आने वाला नहीं है.

अमेरिका-ईरान युद्ध का भारत पर भी असर

भारत की बात करें तो अब वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है. भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण मई 2019 से ही ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था. हालांकि भारत खाड़ी देशों से ही अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करता है और ईरान-अमेरिका युद्ध से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में रुकावट होने का सीधा असर उस पर भी पड़ा है. भारत अपनी जरूरत का 40% कच्चा तेल, 60% एलएनजी (LNG) और लगभग 90% एलपीजी (LPG) इसी रास्ते से आयात करता है.

हिलेरी क्लिंट ने ट्रंप पर उठाए सवाल

अमेरिका की पू्र्व विदेश मंत्री क्लिंटन ने कहा कि वॉशिंगटन सेकेंडरी प्रतिबंधों का डर दिखाकर बीजिंग को इस बात के लिए राजी करे कि वह ईरान पर दबाव डाले, ताकि हॉर्मुज का यह महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता खुला रह सके. इस मौके पर उन्होंने ट्रंप के इस युद्ध में कूदने पर भी सवाल उठाए. हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि अमेरिका को ईरान के राजनीतिक और सैन्य तंत्र की ताकत का सही अंदाजा नहीं था.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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