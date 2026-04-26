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क्या थी लोन वुल्फ हमलावर थॉमस एलन की 'डिग्री, जॉब और विचारधारा', हिल्टन होटल के शूटर के बारे में अब तक क्या-क्या पता चला?

Hilton Hotel Shooter: थॉमस एलन एक रजिस्टर्ड डेमोक्रेट था और उसके कमला हैरिस को उनके राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान चंदा भी दिया था.

Published date india.com Updated: April 26, 2026 11:50 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
क्या थी लोन वुल्फ हमलावर थॉमस एलन की 'डिग्री, जॉब और विचारधारा', हिल्टन होटल के शूटर के बारे में अब तक क्या-क्या पता चला?
हमलावर एलन को सुरक्षाबलों ने उस डिनर हॉल के गेट पर ही दबोच लिया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दिग्गज राजनेता बैठे हुए थे.

Hilton Hotel Shooter: व्हाइट हाउस डिनर शूटिंग के संदिग्ध की पहचान कोल थॉमस एलन (Cole Tomas Allen) के रूप में हुई है. अमेरिका की धुर-दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने भी संदिग्ध की पहचान इसी नाम से की है, जो अब हिरासत में है.

कोल थॉमस एलन कैलिफोर्निया का रहने वाला शिक्षक और वीडियो गेम डेवलपर है. वह सी2 एजुकेशन ट्यूटरिंग कंपनी में पार्ट टाइम टीचर के रूप में काम करता था और उसे दिसंबर 2024 में महीने के सर्वश्रेष्ट टीचर का अवॉर्ड भी मिल चुका है. हालांकि, इस संस्थान की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

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रजिस्टर्ड डेमोक्रेट है थॉमस एलन

लॉरा लूमर ने दावा किया कि वह एक रजिस्टर्ड डेमोक्रेट है, जिसने कमला हैरिस के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए चंदा दिया था. यह रकम मात्र 25 डॉलर की थी. इन राजनीतिक दावों की अधिकारियों की ओर से स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है.

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शैक्षणिक पृष्ठभूमि

एलन के बताए जा रहे कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्रोफाइल, जिनकी पुष्टि नहीं हुई है, जिनमें फेसबुक और लिंक्डइन पर बने अकाउंट शामिल हैं. इन प्रोफाइल में उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि के तौर पर कॉलटेक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी (California State University, Dominguez Hills) से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री बताई गई है. साथ ही NASA में एक रिसर्च फेलोशिप का जिक्र है.

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हमले और हमलावर की बड़ी बातें

  • यह एक लोन वुल्फ अटैक है, थॉमए एलन अकेले हमला करने आया
  • बताया जा रहा है कि वह हिल्टल होटल में पहले से ठहरा हुआ था
  • वह लॉबी की ओर से भागता हुआ बाल रूम के दरवाजे की ओर दौड़ा था

ट्रंप ने क्या कहा हमलावर के बारे में

ट्रंप ने कहा कि हमलावर मानसिक रूप से बीमार शख्स है. उसे कड़ी सजा मिलेगी. वह कभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा. उसके पास खतरनाक हथियार हथियार थे. वह अकेला ही आया था और वह मेरी हत्या करना चाहता था. कई हथियारों से लैस होकर सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर घुसा और उसे सीक्रेट सर्विस के कुछ बहुत बहादुर जवानों ने पकड़ लिया. उन्होंने बहुत तेजी से काम किया.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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