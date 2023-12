अमेरिका में खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू मंदिर को बनाया निशाना, दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए

America News: अमेरिका के कैलिफोर्निया में नेवार्क इलाके में स्थित एक मंदिर पर हमला किया गया है. जानकारी के मुताबिक हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और इसकी दीवारों पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे गए है. घटना न्यूआर्क शहर की है, जिसकी तस्वीरें हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा एक्स (ट्विटर) पर साझा की गईं हैं, जिसमें स्वामीनारायण मंदिर वासना संस्था की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे हुए दिख रहे हैं. तस्वीरों में मंदिर की दीवार पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत भरे नारे लगे हुए हैं. फाउंडेशन ने जोर देकर कहा कि घटना की जांच घृणा अपराध के रूप में की जानी चाहिए.

संस्था ने बताया कि नेवार्क पुलिस विभाग और न्याय विभाग नागरिक अधिकार प्रभाग को इसके बारे में सूचित किया गया है। नेवार्क पुलिस ने घटना के बारे में कहा कि घटना के बारे में सूचना मिली है, पुलिस पूरी घटना की गहन जांच कर रही है.

A Hindu temple has been vandalised with anti-India and pro-Khalistan graffiti on its exterior walls in Newark, California, United States. Newark Police has assured a thorough investigation into the incident. pic.twitter.com/ruhEY6nkv1

— ANI (@ANI) December 23, 2023