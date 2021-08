Hindu temples attacked by religious extremists in Bangladesh बांग्लादेश के खुलना जिले में धार्मिक कट्टरपंथियों के समूह ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कम से कम चार मंदिरों, कुछ दुकानों और घरों पर हमला किया. इसकी वजह से अधिकारियों को कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में मदद के लिए अपराध रोधी रैपिड ऐक्शन बटालियन (आरएबी) को बुलाना पड़ा.Also Read - स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब पुलिस ने नाकाम की बड़ी आतंकी साजिश; पाकिस्तान सीमा के पास IED भरे टिफिन बॉक्स, हथगोले बरामद

खुलना जिले के पुलिस प्रमुख महबूब हुसैन ने पत्रकारों को बताया कि अबतक तोड़फोड़ के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि भारत की सीमा के करीब रूपशा उप जिला के शियाली गांव में हालात पर नजर रखने में पुलिस की मदद के लिए आरएबी के कर्मियों को तैनात किया गया है. Also Read - बांग्लादेश में उपद्रवियों ने हिंदुओं के 4 मंदिरों पर किया हमला, 10 मूर्तियां तोड़ी, तनाव जारी

कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों धर्मों के लोगों में विवाद होने के बाद धार्मिक कट्टरपंथियों के समूह ने शनिवार शाम को चार हिंदू मंदिरों में रखी प्रतिमाओं में तोड़फोड़ की और हिंदू समुदाय की दुकानों को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने बताया कि विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू कोविड-19 से बचाव के लिए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए अर्चना गाते हुए जुलूस निकाल रहे थे और मस्जिद के पास से ‘ईशा’ की नमाज के वक्त गुजर रही थी. Also Read - पाकिस्तान ने दो पत्रकारों को हिरासत में लिया, इमरान खान के मंत्री ने की थी शिकायत

Hundreds of Islamic extremists attacked Shiali and Gowara villages in Rupsha upazila of Khulna district yesterday.All the temples and 58 Hindu houses in the area have been vandalized .Police haven’t taken any action yet. Even no media in Bangladesh has published this incident. pic.twitter.com/c0a7KF27ZH

— Bangladesh Hindu Unity Council (@UnityCouncilBD) August 8, 2021