Hindu Youth Killed In Pakistan Minority Community Demand Action

पाकिस्तान में हिंदू युवक की हत्या पर फूटा अल्पसंख्यक समुदाय का गुस्सा, सड़कों पर उतरे लोग

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू किसान कैलाश कोल्ही की हत्या की जानकारी सामने आई है. इस घटना के बाद से देश में अल्पसंख्यकों का गुस्सा फूट पड़ा. पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू कैलाश कोल्ही के हत्यारों को सजा देने की मांग कर रहे हैं. पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कैलाश कोल्ही नाम के किसान किराएदार को मकान के मालिक ने इस हफ्ते की शुरुआत में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. आरोपी की पहचान सरफराज निजामानी के तौर पर हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी ने हिंदू किसान किराएदार कैलाश कोल्ही के सीने में गोली मार दी. उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, हत्या के पीछे का कारण अभी पता नहीं चला है.

सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन

कई हिंदू अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार समूहों ने सिंध में पाकिस्तान की केंद्रीय और स्थानीय सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है. वे आरोपी की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ हत्या और आतंकवाद के आरोपों के तहत मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा, समूहों ने पीड़ित के परिवार के लिए पूरी सुरक्षा की भी मांग की है. प्रदर्शन कर रहे समूहों ने कहा, ‘जान की सुरक्षा पक्का करने के लिए पूरे सिंध में इमरजेंसी कदम उठाए जाने चाहिए.’

अल्पसंख्यक मानवाधिकार संगठन ने क्या कहा

अल्पसंख्यक मानवाधिकार संगठन पाकिस्तान दरावर इत्तेहाद के चेयरमैन शिवा कच्छी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे क्रूर और बेरहमी से की गई हत्या करार दिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, ‘कैलाश कोल्ही का खून हम सभी से इंसाफ मांगता है. यह सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं है, बल्कि सिंध में इंसानियत, इंसाफ और अल्पसंख्यकों के बुनियादी अधिकारों और सुरक्षा पर हमला है. हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक दोषियों को कानून के सामने नहीं लाया जाता और इंसाफ नहीं मिलता.’

क्या बोले पाकिस्तानी मंत्री

बता दें, कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर ज्ञान दे रहे थे. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 14.2 फीसदी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर भाषण देने वाले पाकिस्तानी विदेश मंत्री 1.61 फीसदी पाक के अल्पसंख्यक हिंदुओं के अधिकार को भूल गए. (इनपुट्स– आईएएनएस)

