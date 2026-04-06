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Historical Discovery 2000 Year Old Treasure Was Handed Over As Bus Fare Its True Value Revealed 75 Years Later

वो कौन था? बस के किराये में दे दिया 2000 साल पुराना 'खजाना', 75 साल बाद दुनिया को पता चली कीमत

2000 Year Old Treasure: ब्रिटेन में 1950 के दशक में एक ऐतिहासिक सिक्का किसी ने बस के किराये के रूप में दे दिया था, जो छह से सात दशकों तक एक लकड़ी के बक्से में बंद रहा.

(photo credit AI, for representation only)

2000 Year Old Treasure: ब्रिटेन में एक ऐतिहासिक सिक्का मिलने का एक अनोखा मामला सामने आया है. यह सिक्का किसी ने कई दशक पहले बस के किराये के रूप में दिया था, ब्रिटेन के ट्रांसपोर्ट कर्मचारी ने इसे सही सिक्का न समझा और अपने पोते को दे दिया. अब सालों बाद इस सिक्के का रहस्य सामने आया है.

कब और कहां की घटना

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह सिक्का सबसे पहले 1950 के दशक में जेम्स एडवर्ड्स को मिली थी, जो लीड्स सिटी ट्रांसपोर्ट में काम करते थे. जेम्स बस और ट्राम ड्राइवरों से किराया इकट्ठा करते थे. फिर उन सिक्कों को अलग कर लेते थे जो इस्तेमाल लायक नहीं होते थे, जैसे विदेशी या नकली सिक्के. खराब सिक्कों को जेम्स एडवर्ड्स अपने घर ले जाते थे.

दशकों तक बक्से में बंद रहा सिक्का

जेम्स एडवर्ड्स ने यह सिक्का अपने पोते, पीटर एडवर्ड्स को दे दिया, जिन्होंने इसे कई सालों तक एक लकड़ी के बक्से में संभालकर रखा. अब 77 साल के हो चुके पीटर एडवर्ड्स को हाल ही में वह सिक्का फिर से मिला और उन्होंने उसकी उत्पत्ति के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, तो 2000 साल पुरानी ऐतिहासिक चीज निकला. हालांकि दोनों दादा-पोते में से कोई भी सिक्का इकट्ठा करने वाला नहीं था, लेकिन उसकी बनावट और इतिहास ने उन्हें बहुत आकर्षित किया, जिससे खजाना सुरक्षित रहा.

क्या है सिक्के का इतिहास

माना जाता है कि यह सिक्का पहली शताब्दी ईसा पूर्व का और कार्थाजिनियन साम्राज्य के समय का है. इस सिक्के पर देवता मेलकार्ट की तस्वीर बनी है, जिन्हें फोनीशियन परंपरा में हरक्यूलिस के बराबर माना जाते हैं. कार्थेज, उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक प्राचीन सभ्यता थी, लगभग 800 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक फली-फूली थी.

लीड्स शहर के एक बयान के अनुसार, यह ऐतिहासिक चीज, आज के कैडिज में बनाई गई थी. हाल ही में इसे लीड्स म्यूजियम और गैलरीज को दान कर दिया गया. यह एक मुफ्त म्यूजियम है, जहां दुनिया भर की सभ्यताओं के हजारों साल पुराने सिक्के रखे हुए हैं.

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किसका होगा ये सिक्का

अधिकारियों का मानना ​​है कि यह सिक्का शायद कोई सैनिक अपने साथ शहर वापस लाया होगा, हालांकि उनका कहना है कि इसकी सही उत्पत्ति के बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा. इससे पहले भी इसी तरह के सिक्के मिल चुके हैं, जिनकी मदद से विशेषज्ञों ने इस सिक्के की पहचान की.

पीटर एडवर्ड्स ने शहर के अधिकारियों से कहा कि उनके दादाजी को यह जानकर बहुत गर्व होता कि यह सिक्का वापस लीड्स आ गया है. उन्होंने यह भी कहा कि यह सिक्का वहां कैसे पहुंचा, यह बात हमेशा एक रहस्य ही बनी रहेगी.