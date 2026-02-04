Hindi World Hindi

History Of Balochistan Remained Independent Country After India Partition Accession To Pakistan

भारत विभाजन के बाद आजाद देश था बलूचिस्तान, फिर पाकिस्तान ने कैसे बनाया 'गुलाम'? जानिए इतिहास का वो दबा सच

Balochistan News: बलूचिस्तान आज भले ही पाकिस्तान का सबसे अशांत प्रांत हो, लेकिन इसका इतिहास संघर्ष और स्वाभिमान की एक अलग ही दास्तां बयां करता है.

Balochistan History: बलूचिस्तान में आज जो हिंसा और अशांति हम देख रहे हैं, उसकी जड़ें इतिहास के उन 227 दिनों में छिपी हैं जब यह इलाका तकनीकी रूप से आजाद था. पाकिस्तान के इस सबसे बड़े प्रांत का इतिहास संघर्ष, वादों और फिर जबरन विलय की एक पेचीदा कहानी है. जानिए आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना.

1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, तब बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा कलात रियासत के नाम से जाना जाता था. भारत की आजादी से तीन दिन पहले यानी 11 अगस्त 1947 को कलात के शासक मीर अहमद यार खान ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया.

मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था समर्थन

हैरानी की बात यह है कि शुरू में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस आजादी का समर्थन किया था. जिन्ना खुद कलात के वकील रह चुके थे और उन्होंने स्वीकार किया था कि कलात का अंग्रेजों के साथ रिश्ता अन्य रियासतों से अलग और स्वतंत्र है.

पाकिस्तान का मन बदलना

जैसे ही पाकिस्तान बना, उसका नजरिया बदल गया. पाकिस्तान को लगा कि रणनीतिक रूप से बलूचिस्तान उसके लिए बहुत जरूरी है. पाकिस्तानी नेताओं ने कलात पर दबाव बनाना शुरू किया कि वे पाकिस्तान में मिल जाएं. लेकिन कलात की संसद ने इस प्रस्ताव को बहुमत से खारिज कर दिया. वहां के लोगों और नेताओं का मानना था कि वे अपनी अलग पहचान और आजादी बरकरार रखना चाहते हैं.

अंदरूनी फूट और घेराबंदी

जब सीधे तौर पर बात नहीं बनी, तो पाकिस्तान ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई. कलात रियासत के अंदर कुछ छोटी रियासतें आती थीं, जैसे- मकरान, लास बेला और खारान. पाकिस्तान ने इन छोटी रियासतों को अपने साथ मिला लिया. इसका नतीजा यह हुआ कि कलात चारों तरफ से पाकिस्तान से घिर गया. उसकी समुद्र तक पहुंच खत्म हो गई और वह पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गया.

भारत से मदद की उम्मीद

चारों तरफ से घिरने के बाद कलात के खान ने भारत से मदद मांगी. कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संपर्क किया और भारत में शामिल होने या कूटनीतिक मदद की पेशकश की. लेकिन भारत ने इसमें दखल देने से मना कर दिया.

उस समय भारत खुद विभाजन के जख्मों, शरणार्थी संकट और कश्मीर विवाद में उलझा हुआ था, इसलिए भारत ने इस मामले से दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझा.

फौजी कार्रवाई के बाद सरेंडर

आखिरकार, पाकिस्तान ने ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया. 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के तटीय इलाकों पसनी और जिवनी में घुस गई. चारों तरफ से सेना से घिरे होने और कोई बाहरी मदद न मिलने के कारण कलात के खान मजबूर हो गए.

अगले ही दिन, 27 मार्च 1948 को उन्होंने विलय के दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए. इस तरह बलूचिस्तान की महज 227 दिनों की आजादी खत्म हो गई और वह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया.

आज के हालात क्यों खराब हैं?

बलूचिस्तान के लोग आज भी इसी जबरन विलय को अपनी समस्याओं की जड़ मानते हैं. उनका कहना है कि उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें पाकिस्तान में शामिल किया गया और तब से उनके संसाधनों जैसे गैस और खनिज का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन वहां विकास नहीं पहुंचा. यही कारण है कि आज भी वहां सशस्त्र संघर्ष और अलगाववाद की आवाजें सुनाई देती हैं.