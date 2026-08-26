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4.6 अरब साल पहले कैसी थी धरती? आग के गोले बरसने से इंसानों तक पृथ्वी की पूरी कहानी

करीब 4.6 अरब साल पहले धरती आग के एक विशाल गोले जैसी थी. अरबों साल में यहां समुद्र बने, जीवन की शुरुआत हुई, डायनासोर आए और खत्म हुए, फिर इंसानों का विकास हुआ. जानिए आग के गोले से आज की धरती बनने तक की पूरी कहानी.

Written by: Ikramuddin
Published: August 26, 2026, 8:12 PM IST
4.6 अरब साल पहले कैसी थी धरती? आग के गोले बरसने से इंसानों तक पृथ्वी की पूरी कहानी
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

आज यानी 21वीं सदी में जिस धरती पर हम रहते हैं, वहां कभी चारों तरफ सिर्फ आग, लावा और गर्मी थी. करीब 4.6 अरब साल पहले जब धरती बनी, तब इसका रूप बिल्कुल अलग था. उस समय यह एक गर्म और पिघली हुई गेंद जैसी थी. फिर अंतरिक्ष में मौजूद धूल और चट्टानों के छोटे-छोटे टुकड़े आपस में जुड़ते गए और धीरे-धीरे धरती का आकार बनता गया. धरती के शुरुआती दौर को वैज्ञानिक हेडियन ईऑन कहते हैं. ये समय करीब 4.6 अरब से 4 अरब साल पहले तक माना जाता है. इस दौरान धरती पर बड़े-बड़े उल्कापिंड लगातार गिर रहे थे. इन टक्करों से इतनी गर्मी पैदा होती थी कि धरती की सतह लंबे समय तक पिघली हुई रही. इसी दौर में एक बड़ी टक्कर ने चांद के बनने की नींव भी रखी.

आखिर कैसे बनी हमारी पृथ्वी

इधर समय बीतने के साथ धरती धीरे-धीरे ठंडी होने लगी. उसकी ऊपरी सतह जमकर चट्टानों में बदलने लगी और समुद्र बनने की शुरुआत हुई. करीब 4 से 2.5 अरब साल पहले के दौर को आर्कियन ईऑन कहा जाता है. इसी समय धरती पर जीवन के शुरुआती संकेत मिले. ये जीवन आज के इंसानों, जानवरों या पेड़-पौधों जैसा बिल्कुल नहीं था. उस समय बेहद छोटे और साधारण जीव मौजूद थे. करीब 3.5 अरब साल पहले कुछ सूक्ष्म जीवों ने सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाना शुरू किया. इसे प्रकाश संश्लेषण यानी photosynthesis कहा जाता है. इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन भी बनने लगी. शुरुआत में यह ऑक्सीजन समुद्र में मौजूद लोहे के साथ प्रतिक्रिया करती रही, लेकिन धीरे-धीरे वातावरण में भी ऑक्सीजन जमा होने लगी.

55 करोड़ साल पहले आया बड़ा बदलाव

करीब 2.3 अरब साल पहले धरती के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से बढ़ी. यह बदलाव कई पुराने जीवों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहते थे. इसके बाद धरती पर जीवन के विकास की कहानी तेजी से आगे बढ़ी. करीब 55 करोड़ साल पहले कैमब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान जीवन की विविधता में बड़ा उछाल आया. समुद्रों में कई तरह के जीव दिखाई देने लगे. इसके बाद पौधों ने भी धीरे-धीरे समुद्र से जमीन की ओर कदम बढ़ाया. करीब 47 करोड़ साल पहले शुरुआती पौधे जमीन पर फैलने लगे.

25 करोड़ साल पहले आए डायनासोर

फिर धरती पर डायनासोर का दौर आया. ये करीब 25 करोड़ साल पहले विकसित हुए और लगभग 6.6 करोड़ साल पहले तक धरती पर मौजूद रहे. इस बीच धरती ने कई बड़े सामूहिक विलुप्ति के दौर भी देखे, जिनमें बड़ी संख्या में जीव खत्म हो गए. डायनासोर के खत्म होने के बाद स्तनधारियों के लिए नए रास्ते खुले. लाखों साल के विकास के बाद इंसानों के पूर्वज सामने आए. आज मौजूद Homo sapiens का इतिहास धरती की पूरी उम्र के मुकाबले बेहद छोटा है. अगर 4.6 अरब साल की धरती की कहानी को सिर्फ 12 घंटे में समेट दिया जाए, तो इंसान लगभग आखिरी कुछ सेकंड में दिखाई देंगे. यानी जिस धरती को हम आज अपना घर मानते हैं, वह अरबों साल की गर्मी, टक्करों, बर्फ, समुद्र, ज्वालामुखियों और जीवन के अनगिनत बदलावों से गुजरकर यहां तक पहुंची है. और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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