अपने डॉगी के साथ बैठकर रेस्टोरेंट में कर सकेंगे डिनर, नहीं वापस होगी योजना

Dog-Friendly Dining: हांगकांग अपनी नई 'डॉग-फ्रेंडली डाइनिंग स्कीम' को आगे बढ़ाएगा, भले ही लोगों ने इसका विरोध किया हो.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 19, 2026, 9:21 PM IST
अपने डॉगी के साथ बैठकर रेस्टोरेंट में कर सकेंगे डिनर, नहीं वापस होगी योजना
पालतू जानवरों के मालिकों से अपने जानवरों को काबू में रखने की अपील की गई है. (photo credit, credit AI)

Dog-Friendly Dining: हांगकांग ने अपनी नई ‘डॉग-फ्रेंडली डाइनिंग स्कीम’ (कुत्तों के साथ खाना खाने की सुविधा वाली योजना) को जारी रखने का फैसला लिया है. यह योजना 9 जुलाई से लागू हुई थी. लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध किया.  11 रेस्तरां ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया. पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि इन विरोधों के बाद भी डॉग-फ्रेंडली डाइनिंग स्कीम’ को आगे बढ़ाया जाएगा.

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साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पर्यावरण और पारिस्थितिकी सचिव त्से चिन-वान ने रविवार को कहा कि अधिकारी नियमों के उल्लंघन को कम करने के लिए जांच और लोगों को जागरूक करने का काम बढ़ाएंगे. उन्होंने विरोध की घटनाओं को शुरुआती तालमेल बिठाने के दौर का हिस्सा बताया है.

क्या बोले पर्यावरण सचिव

त्से चिन-वान ने उन तस्वीरों का जिक्र किया जिनमें कुत्तों को रेस्तरां के बर्तनों से खाना खिलाते या मेज़ पर बैठाते हुए दिखाया गया था, जिससे पालतू जानवरों के मालिकों और आम ग्राहकों के बीच ऑनलाइन तीखी बहस छिड़ गई थी. उन्होंने कहा, इंटरनेट यूज़र्स की पोस्ट की गई तस्वीरें नकली नहीं हैं. ऐसी घटनाएं ज़रूर हुई होंगी, लेकिन ये बड़े पैमाने पर नहीं हो रही हैं. हमें उम्मीद है कि जांच और जागरूकता के ज़रिए, नियमों का पालन न करने और गलत व्यवहार की घटनाएं इस शुरुआती दौर में धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी.

(photo credit, credit AI)

विरोध करने वाले 11 रेस्तरां का क्या होगा?

त्से ने बताया कि अधिकारियों ने अब तक उन 11 रेस्तरां के आवेदनों को मंज़ूरी दे दी है जो इस स्वैच्छिक कार्यक्रम से बाहर निकलना चाहते थे. कैफे 100%’ रेस्तरां चेन उन शुरुआती रेस्तरां में से एक थी जिसने योजना शुरू होने के एक दिन बाद ही खुद को इससे अलग कर लिया; इसकी त्स्युंग क्वान ओ शाखा को सूची से हटा दिया गया.

शाखाओं ने भी ऐसे साइन बोर्ड लगाए जिनमें कहा गया कि अब कुत्तों को अंदर आने की अनुमति नहीं है. कर्मचारियों ने जगह की कमी से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया था. लेकिन त्से को इस नीति को रोकने का कोई कारण नहीं दिखा. उन्होंने कहा कि शहर के बहुत कम रेस्तरां को कुत्तों को अंदर लाने की अनुमति दी गई है और कारोबारियों व ग्राहकों, दोनों के पास इससे बाहर निकलने की आज़ादी है. इस पहल ने रेस्टोरेंट में कुत्तों के आने पर लगी 30 साल पुरानी रोक को खत्म कर दिया. यह रोक मूल रूप से रेबीज़ से बचाव के लिए लगाई गई थी.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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