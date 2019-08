हांगकांग: हांगकांग में पुलिस ने रविवार को पहली बार प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार का इस्तेमाल किया. प्रदर्शनकारी पिछले तीन महीनों से सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं और इस दौरान कई बार उनके प्रदर्शन ने हिंसक रुख भी अख्तियार किया. सुएन वान जिले में एक निकटवर्ती खेल स्टेडियम में रैली के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई जिस दौरान अधिकारी हथियारों का इस्तेमाल भी करते दिखे.

Hong Kong police say officer fired at least one gunshot during protests: AFP news agency

— ANI (@ANI) August 25, 2019