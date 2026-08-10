कहां हुआ शुगर बेबी स्कैम? डेटिंग घोटाले में टीचर से लेकर हेल्थ केयर वर्कर बने शिकार

Sugar Baby Dating Scam: हांगकांग पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार करके एक बड़े शुगर बेबी डेटिंग स्कैम का भंडाफोड़ किया है.

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हांकगांक में डेटिंग स्कैम पकड़ा गया है. (photo credit, AI)

स्कैमर्स सोशल मीडिया पर ‘कम्पन्सेटेड डेटिंग’ का विज्ञापन देते थे

पीड़ितों को ‘शुगर बेबी’ बनने का लालच देते

पीड़ितों से हर महीने मोटी रकम देने का वादा किया जाता था

Sugar Baby Dating Scam: हांगकांग पुलिस ने एक बड़े डेटिंग स्कैम का भंडाफोड़ किया है. इसे शुगर बेबी डेटिंग स्कैम कहा जा रहा है. अब तक पुलिस ने डेटिंग’ स्कैम सिंडिकेट से जुड़े आठ लोगों को गिरफ़्तार किया है. आइये जानते हैं कि ये डेटिंग स्कैम क्या है, ये लोगों को कैसे अपना शिकार बनाते थे?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ये गिरोह ने पीड़ितों से लगभग 6.2 मिलियन एचके डॉलर (790,000 अमेरिकी डॉलर) ऐंठ लिए हैं. इस गिरोह ने टीचर और हेल्थकेयर वर्कर समेत कई लोगों को ठगा.

कैसे बनाते थे लोगों को शिकार ?

पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन्होंने ऐसे 80 मामलों की जांच की है जिनमें स्कैमर्स ने इस साल फरवरी से जुलाई के बीच ‘कम्पन्सेटेड डेटिंग’ यानी का बहाना बनाकर लोगों को फंसाया. यानी उन्होंने पीड़ितों को बेहद अमीर लोगों के साथ डेटिंग कराने और बदले में भुगतान की बात कही. उन्होंने पीड़ितों से कहा कि ‘शुगर बेबी’ बनने के कॉन्ट्रैक्ट को पक्का करने के लिए उन्हें “लीगल फास” देनी होगी.

धोखेबाज पीड़ितों से नॉन-डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट पर साइन करवाते थे

फिर उन्हें एक चैट ग्रुप में शामिल कराया जाता

इस ग्रुप में स्कैमर्स वकील और अमीर क्लाइंट बनकर बात की जाती

पीड़ितों से अलग-अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहते

इसे लीगल फ़ीस, हाई कोर्ट फ़ीस और टर्मिनेशन फीस बताया जाता था

पुलिस के साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी क्राइम ब्यूरो के अनुसार, 23 से 57 साल की उम्र के चार पुरुषों और चार महिलाओं को पिछले हफ़्ते धोखाधड़ी की साजिश रचने, मनी लॉन्ड्रिंग और खतरनाक ड्रग्स रखने के शक में गिरफ़्तार किया गया.