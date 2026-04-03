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होर्मुज में अब तक 8 भारतीयों की मौत, युद्ध के बीच भारत ने दुनिया को दिया बड़ा संदेश

Middle East Conflict: होर्मुज संकट में 8 भारतीयों की मौत के बाद भारत ने रास्ता खोलने और तनाव कम करने की मांग की, जानिए क्या है पूरा मामला और सरकार ने क्या कदम उठाए .

Published date india.com Published: April 3, 2026 9:45 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com | Edited by Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Middle East Conflict
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Middle East Conflict: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब भारतीयों पर भी साफ दिख रहा है. अब तक कुल 8 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है और एक व्यक्ति अभी भी लापता है. इन 8 लोगों में 3 नाविक भी शामिल हैं, जो अलग-अलग जहाजों पर काम कर रहे थे. यह जानकारी भारत ने 60 से ज्यादा देशों की एक वर्चुअल बैठक में साफ तौर पर रखी. भारत ने कहा कि होर्मुज के रास्ते में रुकावट आने से देश को काफी नुकसान झेलना पड़ा है और यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है.

भारत ने दुनिया के सामने रखी अपनी बात

इस अहम बैठक में भारत की तरफ से विक्रम मिस्री ने हिस्सा लिया. उन्होंने साफ कहा कि भारत इस संकट से सीधे प्रभावित हो रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत ही ऐसा देश है, जिसके तीन नाविक दूसरे देशों के झंडे वाले जहाजों पर हुए हमलों में मारे गए हैं. भारत ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए दुनिया के सामने अपनी चिंता रखी और सभी देशों से इस स्थिति को समझने की अपील की.

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होर्मुज जलडमरुमध्य खोलने की मांग

स्ट्रेट ऑ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है. यहां से बड़ी मात्रा में तेल और सामान की सप्लाई होती है. युद्ध के बाद से इस रास्ते पर तनाव बढ़ गया है और आवाजाही प्रभावित हुई है. भारत ने इस रास्ते को जल्द से जल्द खोलने की मांग की है, ताकि व्यापार और सप्लाई फिर से सामान्य हो सके. अगर यह रास्ता बंद रहता है, तो इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.

समाधान के लिए बातचीत पर जोर

भारत ने साफ कहा है कि इस संकट का हल सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, तनाव कम करना और सभी पक्षों के बीच बातचीत शुरू करना बहुत जरूरी है. भारत का मानना है कि सैन्य कार्रवाई से हालात और खराब हो सकते हैं. इसलिए कूटनीति और बातचीत के जरिए ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है, ताकि आगे और नुकसान न हो.

हालात पर सरकार की नजर

सरकार इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार जहाजरानी मंत्रालय और क्षेत्र के भारतीय दूतावासों के साथ लगातार संपर्क में है. हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है. साथ ही, यूनाइटेड किंगडम की तरफ से हुई इस बैठक में भी यह बात सामने आई कि होर्मुज को खोलने के लिए सैन्य नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण रास्ता अपनाना ही बेहतर होगा.

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