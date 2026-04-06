समुद्र में बिछा है 'मौत का जाल', स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में रॉयल नेवी ने उतारे खतरनाक किलर कमांडो

होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ता तनाव और ईरान की सी माइंस की आशंका से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है. चलिए जानते हैं समुद्री जंग की पूरी कहानी.

Published date india.com Published: April 6, 2026 10:52 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
समुद्र में बिछा है 'मौत का जाल', स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में रॉयल नेवी ने उतारे खतरनाक किलर कमांडो
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खाड़ी देशों के हालात अब सिर्फ जमीन या हवा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समुद्र तक पहुंच गया है. दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन माने जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है. आशंका है कि यहां समुद्र के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, जिससे वैश्विक ताकतें अलर्ट पर आ गई हैं. यह सिर्फ एक सैन्य खतरा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर सीधा असर डाल सकता है, क्योंकि करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है. ऐसे में अगर यहां कोई बड़ा संकट होता है, तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.

होर्मुज में ब्रिटेन की खतरनाक यूनिट की एंट्री

इस बढ़ते खतरे के बीच रॉयल नेवी ने अपनी सबसे खास यूनिट Diving and Threat Exploitation Group (DTXG) को तैयार कर दिया है. यह यूनिट उन कमांडो डाइवर्स की है, जो समुद्र के अंदर छिपे खतरनाक विस्फोटकों को ढूंढकर निष्क्रिय करने में माहिर होते हैं. ये डाइवर्स बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं – अंधेरा, गहराई और हर पल मौत का खतरा. इनके पास आधुनिक उपकरण और ट्रेनिंग होती है, जिससे ये समुद्र के अंदर जाकर मिशन को अंजाम दे पाते हैं. इनकी तैनाती यह दिखाती है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं.

सी माइंस का जाल कितना खतरनाक?

सूत्रों के मुताबिक, ईरान ने इस इलाके में कई सी माइंस बिछाई हो सकती हैं. ये माइंस साधारण नहीं होतीं – कुछ जहाज के टकराते ही फट जाती हैं, तो कुछ मैग्नेटिक या साउंड सिग्नल से एक्टिव हो जाती हैं. कई माइंस समुद्र की तलहटी में छिपी रहती हैं और सही समय पर हमला करती हैं. यही वजह है कि सैकड़ों जहाज इस इलाके में फंस सकते हैं. यह स्थिति न सिर्फ जहाजों के लिए खतरनाक है, बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है.

कैसे काम करते हैं ये कमांडो डाइवर्स?

DTXG के डाइवर्स खास तकनीकों और उपकरणों के साथ ऑपरेशन करते हैं. वे छोटी पनडुब्बियों, स्पेशल बोट्स या पैराशूट के जरिए ऑपरेशन एरिया में पहुंचते हैं. इनके पास मिनी-सबमरीन जैसी आधुनिक सुविधाएं होती हैं, जिनसे वे समुद्र की गहराई में जाकर माइंस को ढूंढते और निष्क्रिय करते हैं. कई बार उन्हें सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी में काम करना पड़ता है. इनका हर मिशन बेहद जोखिम भरा होता है, जहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है. ये यूनिट स्पेशल बोट सर्विस के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में भी हिस्सा ले चुकी है.

क्या बढ़ सकता है युद्ध?

इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका इस इलाके से पीछे हट सकता है. इससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट में माइंस का जाल सच में बिछा है, तो क्या यह सिर्फ एक सफाई अभियान रहेगा या फिर बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है. आने वाले समय में यह स्थिति किस दिशा में जाएगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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