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मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ट्रंप की नई चाल, दूसरे देशों से मांगा ये बड़ा हथियार

होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान का संघर्ष तेज हो गया है. इस बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है. आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है?

ट्रंप ने कहा कि ईरान अब पहले जितना ताकतवर नहीं. (Photo from Google)

मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष का असर अब सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चिंता कर रही है. खास तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हालात काफी संवेदनशील हो गए हैं. यह समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से खाड़ी देशों का कच्चा तेल एशिया, यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचता है. इसी वजह से यहां किसी भी तरह का सैन्य तनाव या रुकावट वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकती है. हाल के दिनों में इस इलाके में बढ़ी सैन्य गतिविधियों और हमलों की वजह से कई देशों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो तेल की सप्लाई और कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है.

होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रखने की तैयारी

इसी तनाव के बीच, अमेरिका ने साफ संकेत दिया है कि वह इस अहम समुद्री रास्ते को किसी भी हालत में बंद नहीं होने देगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कई देश मिलकर होर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएंगे. उनका कहना है कि जिन देशों की तेल सप्लाई इस रास्ते से गुजरती है, वे भी अब सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. ट्रंप के मुताबिक चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों को भी इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत भेजने चाहिए ताकि जहाजों की आवाजाही सुरक्षित बनी रहे. उनका दावा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका इस पूरे इलाके में सैन्य कार्रवाई को और तेज करेगा ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कोई असर न पड़े.

ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान की सैन्य ताकत कमजोर

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि ईरान अब पहले जितना ताकतवर नहीं रहा, लेकिन फिर भी वह छोटे स्तर पर ड्रोन या मिसाइल हमलों की कोशिश कर सकता है. ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की योजना पूरे मध्य पूर्व पर प्रभाव बढ़ाने और इजरायल को खत्म करने की थी, लेकिन अब वह योजना भी लगभग खत्म हो चुकी है. उनके मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

खर्ग द्वीप पर अमेरिका का बड़ा हमला

इसी बीच अमेरिका ने ईरान के बेहद महत्वपूर्ण खर्ग द्वीप पर बड़ा सैन्य हमला करने का दावा किया है. यह द्वीप ईरान के लिए बेहद रणनीतिक माना जाता है क्योंकि यहां से देश के कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा दुनिया के बाजारों तक भेजा जाता है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि इस हमले में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जानबूझकर वहां के तेल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता था. अमेरिका का कहना है कि यह हमला सिर्फ सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए किया गया.

तेल बाजार और व्यापार में उथल-पुथल

मध्य पूर्व में बढ़ते इस तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दिखने लगा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट में हालात और बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतों में अचानक तेजी आ सकती है. कई देशों की अर्थव्यवस्था इस समुद्री रास्ते पर निर्भर है, इसलिए सभी देश स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं. अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस रास्ते को खुला रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तेल और अन्य सामान की सप्लाई प्रभावित न हो. फिलहाल दुनिया की नजर इसी पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह तनाव कम होगा या फिर यह संकट और गहरा सकता है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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