होर्मुज पर बन गया नया रिकॉर्ड, एक दिन में निकला 19 मिलियन बैरल तेल... डोनाल्ट ट्रंप का बड़ा दावा

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज से एक दिन में रिकॉर्ड 19 मिलियन बैरल तेल गुजरा. उन्होंने इसे वैश्विक स्थिरता का संकेत बताया और कहा कि तेल कीमतों में गिरावट आ रही है.

Written by: Tanuja Joshi Edited by: Tanuja Joshi
Updated: June 23, 2026, 5:35 PM IST
होर्मुज पर बन गया नया रिकॉर्ड, एक दिन में निकला 19 मिलियन बैरल तेल... डोनाल्ट ट्रंप का बड़ा दावा
होर्मुज में बना तेल का रिकॉर्ड. Image Source- AI से बनाई गई तस्वीर.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को लेकर एक बड़ा दावा किया है. ट्रंप के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान यहां से 19 मिलियन बैरल तेल का निकला है, जोकि अब तक का रिकॉर्ड है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ये जानकारी शेयर करते हुए कहा कि तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं और दुनिया पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है.

होर्मुज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है. दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों का कच्चा तेल इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और अन्य हिस्सों तक पहुंचता है. यही कारण है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव अंतरराष्ट्रीय बाजारों को सीधे प्रभावित करता है. पिछले कुछ महीनों में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण निवेशकों और ऊर्जा बाजारों की नजर लगातार होर्मुज पर बनी हुई थी.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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