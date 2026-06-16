अमेरिका-ईरान समझौते के बाद भी तुरंत नहीं खुलेगा होर्मुज! समुद्र में छिपा खतरा रोक रहा दुनिया की तेल सप्लाई- जानें वजह

Strait of Hormuz Reopening: अमेरिका और ईरान के बीच हालिया शांति समझौते ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम जरूर उठाया है, लेकिन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक होर्मुज (Strait of Hormuz) के पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लग सकता है. समझौते के बावजूद समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बरकरार हैं, जिनमें सबसे बड़ा खतरा संभावित बारूदी सुरंगों (Sea Mines) का है.
होर्मुज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है. दुनिया के कुल तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. हालिया संघर्ष के दौरान इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर गंभीर असर पड़ा था, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चिंता बढ़ गई थी.
हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते से तत्काल युद्ध का खतरा कम हुआ है, लेकिन समुद्री विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापारिक जहाजों को पूरी तरह सुरक्षित माहौल मिलने में अभी कई सप्ताह लग सकते हैं. पश्चिमी देशों की सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, यदि समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो उन्हें खोजने और हटाने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है.
समुद्री मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित घोषित करने में 40 से 50 दिन तक लग सकते हैं. इस दौरान विशेष माइनस्वीपर जहाज, युद्धपोत और पानी के भीतर काम करने वाले ड्रोन क्षेत्र की जांच करेंगे. इसके बाद ही शिपिंग कंपनियां और बीमा कंपनियां बड़े पैमाने पर जहाज भेजने के लिए तैयार होंगी.
तेल टैंकर और मालवाहक जहाजों का संचालन करने वाली कंपनियों का कहना है कि केवल एक समुद्री सुरंग भी करोड़ों डॉलर के नुकसान और मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. यही कारण है कि शांति समझौते के बावजूद ज्यादातर कंपनियां अभी अलर्ट मोड पर हैं.
युद्ध से पहले होर्मुज से रोजाना 120 से 140 जहाज गुजरते थे, लेकिन हाल के सप्ताहों में ये संख्या घटकर महज 12 से 15 जहाज प्रतिदिन रह गई. इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बना हुआ है. इस बीच ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने भी क्षेत्र में अपने युद्धपोत और माइनस्वीपर तैनात किए हैं. माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से समुद्री मार्ग को जल्द से जल्द सुरक्षित बनाने की कोशिश की जाएगी.
संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी के अधिकारियों ने भी कहा है कि होर्मुज का दोबारा खुलना सकारात्मक संकेत है, लेकिन सुरक्षा मानकों को पूरी तरह सुनिश्चित किए बिना सामान्य स्थिति की उम्मीद नहीं की जा सकती. विशेषज्ञों का मानना है कि शांति समझौता पहला कदम है, जबकि वास्तविक चुनौती समुद्री सुरक्षा बहाल करना है.
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