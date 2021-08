Horrifying video Of American Military Aircraft FROM Kabul: अफगानिस्‍तान की राजधानी काबुल में आतंकी संगठन तालिबान का कब्‍जा होने के बाद वहां भाग निकलने के लिए कई देशों के दूतावास के कर्मचारियों नागरिकों और स्‍थानीय लोगों में भारी आपाधापी मची हुई है. आज काबुल एयरपोर्ट में आ रही भीड़ पर हुई गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई हैं, वहीं, काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सेना के एक उड़ान भरते हुए प्‍लेन से दो लोग गिरते हुए दिखाई दिए हैं. इस घटना का यह वीडियो सामने आया है.Also Read - Afghanistan Crisis Update Live: काबुल एयरपोर्ट पर बेकाबू हुई भीड़, फायरिंग में 5 की मौत, हजारों भारतीय फंसे

यह भयावह हादसा मिड एयर तब हुआ जब अमेरिकी मिलिट्री एयरक्रफ्ट काबुल में उड़ान भरी. Also Read - Video: तालिबान के कब्‍जे से परेशान युवती का फूटा दर्द, इमोशनल होकर रो पड़ी

Graphic: In a new horrifying video, it seems like two people have fallen to the ground from an American military aircraft which was mid-air in #Kabul.pic.twitter.com/5azG5BO8zB

— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021