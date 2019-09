ह्यूस्टन (अमेरिका): कश्मीरी पंडित समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ह्यूस्टन में मुलाकात की और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के फैसले का स्पष्ट रूप से समर्थन किया. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ट्वीट किया, “ह्यूस्टन में, कश्मीरी पंडित समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की. उन्होंने भारत की प्रगति और हर भारतीय के सशक्तिकरण के लिए उठाए जा रहे कदमों का स्पष्ट समर्थन किया.”

#WATCH United States: Prime Minister Narendra Modi joins in reciting ‘Namaste Sharade Devi’ shloka while the Kashmiri Pandits meeting and interacting with him also recite it, in Houston. pic.twitter.com/pXZdAuvEvG — ANI (@ANI) September 22, 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों और दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की. कश्मीरी पंडितों ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया. इस पर पीएम मोदी ने उनसे कहा कि आपने बहुत कष्ट झेले हैं.

#WATCH United States: Members of Bohra community meet and interact with Prime Minister Narendra Modi, in Houston. They also felicitated the Prime Minister. pic.twitter.com/KjKrgcSnRx — ANI (@ANI) September 22, 2019

दाऊदी बोहरा समुदाय के मुस्लिमों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर और उनके कंधे पर पारंपरिक ‘अंगवस्त्रम’ लपेटकर उनका सम्मान किया. पीएमओ ने एक अन्य ट्वीट में कहा, “दाऊदी बोहरा समुदाय ने ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया. उन्होंने अपने समुदाय के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मोदी के इंदौर दौरे को याद करने के साथ ही सैयदना साहब के साथ मोदी के जुड़ाव पर प्रकाश डाला.”

United States: Members of Bohra community meet and interact with Prime Minister Narendra Modi, in Houston. pic.twitter.com/5DgZqxI9h5 — ANI (@ANI) September 22, 2019

वहीं, सिख समुदाय के सदस्यों ने नारंगी रंग का ‘अंगवस्त्रम’ भेंट कर मोदी का सम्मान किया. प्रधानमंत्री अमेरिका की सात दिवसीय यात्रा पर हैं.

Submitting the memorandum, the Sikh community requested the PM to address the issues of – 1984 sikh genocide, dedicating Delhi airport to Guru Nanak Dev International Airport, Article 25 of Indian Constitution and Anand Marriage Act, Visa and Passport renewal of asylees. https://t.co/5vmkwTGIGT pic.twitter.com/l5bguZuWvB — ANI (@ANI) September 22, 2019

रविवार को, वह ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम में 50,000 से अधिक भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने वाले हैं, जहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंच साझा भी करेंगे.