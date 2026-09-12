हूती का पेरिम द्वीप पर कब्जा, खतरे में बाब अल-मंदेब... भारत से 3000 किमी दूर हो रही ये बड़ी हलचल कितना पहुंचा सकती नुकसान?

Houthi: यमन की सरकारी सेना ने संकेत दिया है कि वे लाल सागर तट पर हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेने के लिए जवाबी हमला करने की योजना बना रही हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/houthi-seize-perim-island-putting-bab-al-mandab-at-risk-how-much-could-this-damage-india-8522378/ Copy

हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि सऊदी जहाजों को छोड़कर, जिन पर पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है, बाकी सभी जहाजों के लिए समुद्री आवाजाही सुरक्षित है. (photo credit, IANS)

Houthi: ईरान का समर्थन करने वाले यमन के हूती विद्रोहियों ने पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है. यमन सरकार के चार सूत्रों ने शुक्रवार को रॉयटर्स को ये जानाकारी दी है. पेरिम द्वीप बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में रणनीतिक रूप से अहम माना जाता है. इस कब्जे के साथ ही मिडिल ईस्ट में अहम ग्लोबल शिपिंग रूट पर हूती की पकड़ और मजबूत हो गई है.

यमन में कहां-कहां हूती के नए कब्जे ?

यमन की सऊदी-समर्थित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के दो सूत्रों ने बताया कि सरकारी सेना पेरिम से पीछे हट गई है. हूती ने लाल सागर के तटीय शहर धुबाब पर भी कब्ज़ा कर लिया है, जो इस द्वीप के सामने स्थित है. इस हफ्ते तेजी से आगे बढ़ते हुए हूती ने लाल सागर के हनिश द्वीपों और मोचा के अहम तटीय शहर पर भी कब्जा कर लिया है.

बाब अल-मंडेब कितना अहम, कितनी यहां से तेल सप्लाई ?

बाब अल-मंडेब लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच एक अहम गेटवे का काम करता है. यह ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी सप्लाई के लिए अहम है. यह पाइपलाइन होर्मुज जलडमरूमध्य के एक अहम विकल्प के तौर पर उभरी है, जिससे हाल के महीनों में हर दिन लगभग 40 लाख से 50 लाख बैरल तेल की सप्लाई हुई है. इस रूट से सऊदी क्रूड तेल होर्मुज से गुजरे बिना ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकता है. यहां हो रहा संघर्ष ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी सप्लाई पर और दबाव डाल रहा है.

अमेरिका नहीं कर रहा सीधा हस्तक्षेप

दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कम से कम दो बार फोन करके हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य मदद मांगी. वाशिंगटन ने रियाद से कहा है कि वह अभी सीधे सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खुफिया जानकारी साझा करने और टारगेट तय करने में मदद करेगा.

हूती और ईरान का क्या है रिश्ता ?

हूती विद्रोहियों की यह बढ़त ऐसे समय में हुई है जब उन पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के निर्देश पर हमले तेज करने के आरोप लग रहे हैं. हालांकि ईरान सार्वजनिक रूप से हूती विद्रोहियों को अपना सहयोगी बताता है, लेकिन उनके सैन्य अभियानों को निर्देशित करने से इनकार करता है.

इस बीच, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि सऊदी जहाजों को छोड़कर, जिन पर पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है, बाकी सभी जहाजों के लिए समुद्री आवाजाही सुरक्षित है.

क्यों भारत के लिए गंभीर स्थिति ?

अगर हूती का ‘बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य’ (स्ट्रेट) पर कब्ज़ा हो जाता है तो यह भारत के लिए भी गंभीर स्थिति होगी. यह पानी का एक संकरा रास्ता है जो रेड सी को अदन की खाड़ी और उसके आगे अरब सागर से जोड़ता है. अगर हूतियों का इस 29 किलोमीटर चौड़े रास्ते पर कब्ज़ा हो जाता है, तो तेहरान ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ वाली अपनी रणनीति को यहां भी अपना सकता है और खाड़ी देशों से हिंद महासागर की ओर होने वाले ऊर्जा निर्यात को प्रभावी ढंग से रोक सकता है.

भारत न केवल कच्चे तेल और अन्य पेट्रोकेमिकल्स के आयात के लिए, बल्कि यूरोप तक पहुंचने के लिए भी समुद्री रास्ते के इस अहम बिंदु – बाब अल-मंदेब – पर निर्भर है. इस रास्ते से रिफाइंड ईंधन, दवाइयां, मशीनरी और अन्य सामान नीदरलैंड के रॉटरडैम और फ्रांस के मार्सिले जैसे बड़े यूरोपीय बंदरगाहों तक जाता है. ऐसे में, भारत से 3000 किमी दूर स्थित बाब अल-मंदेब पर कब्ज़ा – जिसका नाम मोटे तौर पर आंसुओं का दरवाजा (Gate of Tears) है – भारत को होने वाली ज़रूरी तेल आपूर्ति को रोक सकता है.